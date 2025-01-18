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X'te Futbol Gündemini ve Goygoyunu Yakından Takip Edenler İçin "Twitter Futbol Taym Sınavı"

X'te Futbol Gündemini ve Goygoyunu Yakından Takip Edenler İçin "Twitter Futbol Taym Sınavı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 00:54

X eski adıyla Twitter, futbol için hem bir bilgi kaynağı hem de goygoy kaynağı haline geldi. Bir olay yaşandığı anda binlerce tweetle hem goygoy hem analiz hepsi bir arada X'te yaşanıyor. Bu sebeple hiç farkında olmadığımız bir sürü 'goygoy' unsuru da zihnimize yükleniyor. X'te @niyefener kullanıcı adıyla yer alan bir kullanıcı ise bu konuyla ilgili bir test yayınladı. Testin sonunda siz de 'ben bunları neden biliyorum?' diyeceksiniz. Buyrun teste...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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