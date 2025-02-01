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X-Ray Görüntüsü Dehşete Düşürdü! Vücudu İçinde Binlerce Parazit Barındıran Kişinin Yaptığı Büyük Hata

X-Ray Görüntüsü Dehşete Düşürdü! Vücudu İçinde Binlerce Parazit Barındıran Kişinin Yaptığı Büyük Hata

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 11:13

Bazen mutfakta yaptığımız küçük hatalar, beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Ancak bu kez yaşanan olay, sıradan bir mide rahatsızlığından çok daha korkutucu. Florida Üniversitesi’nden Dr. Sam Ghali tarafından paylaşılan bir X-ray görüntüsü, şimdiye kadar görülen en 'çılgın' vakalardan biri olarak tanımlandı!

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Cysticercosis nedir ve nasıl bulaşır? Bu korkunç durumun adı cysticercosis ve nedeni, Taenia solium adı verilen bir tenya. Hastalık, bu parazitin larvalarıyla enfekte olmuş çiğ ya da az pişmiş domuz etinin tüketilmesiyle ortaya çıkabilir.

Cysticercosis nedir ve nasıl bulaşır? Bu korkunç durumun adı cysticercosis ve nedeni, Taenia solium adı verilen bir tenya. Hastalık, bu parazitin larvalarıyla enfekte olmuş çiğ ya da az pişmiş domuz etinin tüketilmesiyle ortaya çıkabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, kişi tenyaların yumurtalarını tükettiğinde larvalar bağırsak duvarını aşarak vücudun farklı bölgelerine yayılabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, kişi tenyaların yumurtalarını tükettiğinde larvalar bağırsak duvarını aşarak vücudun farklı bölgelerine yayılabilir.

Larvalar kaslara, gözlere hatta beyne kadar ulaşarak ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.

Dr. Ghali, hastanın çiğ ya da az pişmiş domuz eti tüketmiş olabileceğini belirtiyor. Ancak CDC, tek başına domuz eti yemenin cysticercosis'e neden olmayacağını, etin önceden tenyalarla enfekte olması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Ghali, hastanın çiğ ya da az pişmiş domuz eti tüketmiş olabileceğini belirtiyor. Ancak CDC, tek başına domuz eti yemenin cysticercosis'e neden olmayacağını, etin önceden tenyalarla enfekte olması gerektiğini vurguluyor.

Bunun yanı sıra kirli su veya kontamine gıdalar da tenyaların vücuda girmesine sebep olabilir. Yani enfeksiyon yalnızca yanlış pişirilmiş bir etle değil, hijyen eksikliğiyle de doğrudan bağlantılı.

Bunun yanı sıra kirli su veya kontamine gıdalar da tenyaların vücuda girmesine sebep olabilir. Yani enfeksiyon yalnızca yanlış pişirilmiş bir etle değil, hijyen eksikliğiyle de doğrudan bağlantılı.

Vücuda giren tenyalar, kan dolaşımı yoluyla vücudun farklı noktalarına taşınıyor. Dr. Ghali'ye göre kistler genellikle kalça ve bacak kaslarında yoğunlaşır ve bu bölgede hayati bir tehlike oluşturmaz.

Vücuda giren tenyalar, kan dolaşımı yoluyla vücudun farklı noktalarına taşınıyor. Dr. Ghali'ye göre kistler genellikle kalça ve bacak kaslarında yoğunlaşır ve bu bölgede hayati bir tehlike oluşturmaz.

Ancak asıl tehlike, larvaların beyne yerleşmesi durumunda ortaya çıkar.

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Beyne ulaşan parazitler şiddetli baş ağrıları, bilinç bulanıklığı, nöbetler ve hatta ölüme yol açabilecek ciddi nörolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

Beyne ulaşan parazitler şiddetli baş ağrıları, bilinç bulanıklığı, nöbetler ve hatta ölüme yol açabilecek ciddi nörolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

Özellikle hijyenin yeterince sağlanamadığı bazı Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde bu enfeksiyon çok daha yaygın görülüyor.

Özellikle hijyenin yeterince sağlanamadığı bazı Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde bu enfeksiyon çok daha yaygın görülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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