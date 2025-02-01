X-Ray Görüntüsü Dehşete Düşürdü! Vücudu İçinde Binlerce Parazit Barındıran Kişinin Yaptığı Büyük Hata

Bazen mutfakta yaptığımız küçük hatalar, beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Ancak bu kez yaşanan olay, sıradan bir mide rahatsızlığından çok daha korkutucu. Florida Üniversitesi’nden Dr. Sam Ghali tarafından paylaşılan bir X-ray görüntüsü, şimdiye kadar görülen en 'çılgın' vakalardan biri olarak tanımlandı!