X Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı
X Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı
Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından X, İran'ın dini lideri Hamaney'in İbranice açtığı hesabını askıya aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran dini lideri Hamaney sosyal medya platformu X'te İbranice hesap açarak İsrail halkına seslenme kararı almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamaney'in önceki gün açtığı yeni hesabına girmek isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.
X'in sansürü Hamaney'in sadece İbranice hesabı için uygulandı. Hamaney adına önceki gün İbranice X hesabı açılmış ve geçmiş konuşmalarından alınan bir mesaj paylaşılmıştı:
X veya Hamaney'in ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hamaney'in hesabı İsrail basınında da geniş yankı bulmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın