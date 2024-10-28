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X Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı

X Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 11:10

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından X, İran'ın dini lideri Hamaney'in İbranice açtığı hesabını askıya aldı.

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İran dini lideri Hamaney sosyal medya platformu X'te İbranice hesap açarak İsrail halkına seslenme kararı almıştı.

İran dini lideri Hamaney sosyal medya platformu X'te İbranice hesap açarak İsrail halkına seslenme kararı almıştı.

Hamaney'in önceki gün açtığı yeni hesabına girmek isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.

Hamaney'in önceki gün açtığı yeni hesabına girmek isteyen kullanıcılar, "Hesap askıya alındı. X, X kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.

X'in sansürü Hamaney'in sadece İbranice hesabı için uygulandı. Hamaney adına önceki gün İbranice X hesabı açılmış ve geçmiş konuşmalarından alınan bir mesaj paylaşılmıştı:

X'in sansürü Hamaney'in sadece İbranice hesabı için uygulandı. Hamaney adına önceki gün İbranice X hesabı açılmış ve geçmiş konuşmalarından alınan bir mesaj paylaşılmıştı:

'Siyonist rejimin İran'a karşı hesap hatası var. Bu bozulmalı. İran'ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini hala tam olarak anlayamadılar. Bunu onlara anlatmamız lazım.'

X veya Hamaney'in ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hamaney'in hesabı İsrail basınında da geniş yankı bulmuştu.

X veya Hamaney'in ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hamaney'in hesabı İsrail basınında da geniş yankı bulmuştu.

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