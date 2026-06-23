WhatsApp Çöktü mü? Whatsapp Fotoğraf ve Videolar Neden Yüklenmiyor Erişim Sorunu

'WhatsApp Çöktü mü 24 Haziran?' sorusuna dair aramalar arttı. Instagram'a erişim sorununun yaşanmasının ardından WhatsApp'ta da sorun oluşmaya başladı. Instagram ve WhatsApp'ın neden çöktüğüne dair resmi bir açıklama gelmezken kullanıcılardan erişim sorununa dair paylaşımlar ve aramalar gelmeye devam ediyor.