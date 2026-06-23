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WhatsApp Çöktü mü? Whatsapp Fotoğraf ve Videolar Neden Yüklenmiyor Erişim Sorunu

WhatsApp Çöktü mü? Whatsapp Fotoğraf ve Videolar Neden Yüklenmiyor Erişim Sorunu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 01:08
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'Instagram Çöktü mü, neden açılmıyor?' aramalarının ardından 'WhatsApp çöktü mü, görüntü ve videolar neden yüklenmiyor?' soruları merak edilmeye başlandı. Instagram'ın çökmesinin ardından META servislerinde erişim sorunları yaşanmaya başladı.

WhatsApp çöktü mü, neden konuşmalar yüklenmiyor?

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WhatsApp Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

WhatsApp Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

'WhatsApp Çöktü mü 24 Haziran?' sorusuna dair aramalar arttı. Instagram'a erişim sorununun yaşanmasının ardından WhatsApp'ta da sorun oluşmaya başladı. Instagram ve WhatsApp'ın neden çöktüğüne dair resmi bir açıklama gelmezken kullanıcılardan erişim sorununa dair paylaşımlar ve aramalar gelmeye devam ediyor.

WhatsApp Mesajlar Neden Gitmiyor, Fotoğraf ve Videolar Neden Yüklenmiyor?

WhatsApp Mesajlar Neden Gitmiyor, Fotoğraf ve Videolar Neden Yüklenmiyor?

WhatsApp'ta erişim sorunu sürerken kullanıcılar WhatsApp mesajlarının neden gitmediğini merak etmeye devam ediyor. Hata bildirilen kullanıcıların çoğu mesajların gönderilemediğini belirtiyor. Ancak WhatsApp yetkililerinden duruma dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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