Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 24 Haziran Instagram Erişim Sorunu

'Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM mesajları neden açılmıyor?' aramaları arttı. 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram'ın donduğunu ve akışın yenilenmediğini belirten paylaşımlarda bulundular. Resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar Instagram'a erişim sağlamakta güçlük çekiyor.