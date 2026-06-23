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Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 24 Haziran Instagram Erişim Sorunu

Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 24 Haziran Instagram Erişim Sorunu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 01:01
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'Instagram çöktü mü, Instagram neden donuyor?' soruları aratılmaya başladı. 24 Haziran Çarşamba gecesi Instagram'a erişim problemi yaşanıyor. Instagram erişim sorununun nedeni merak ediliyor.

Instagram'da 23 Haziran 2026 Salı gününü 24 Haziran 2026 Çarşamba gününe bağlayan gece Instagram erişim problemlerinin nedeni ne?

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Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Donuyor 24 Haziran?

Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Donuyor 24 Haziran?

'Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM mesajları neden açılmıyor?' aramaları arttı. 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram'ın donduğunu ve akışın yenilenmediğini belirten paylaşımlarda bulundular. Resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar Instagram'a erişim sağlamakta güçlük çekiyor.

Instagram Neden Yenilenmiyor? Instagram Erişim Problemi 24 Haziran

Instagram Neden Yenilenmiyor? Instagram Erişim Problemi 24 Haziran

Instagram'da 23 Haziran 23.43 sıralarında erişim problemi yaşanmaya başladı. 24 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde erişim problemi sürüyor. Instagram yenilenmiyor. Kullanıcıların büyük bölümünü etkileyen erişim sorunlarının kısa süre içerisinde giderileceği öngörülüyor.

META Çöktü mü?

META Çöktü mü?

Instagram'ın ardından Facebook, WhatsApp ve Threads gibi META'ya ait platformlarda erişim sorunu yaşanıyor. Resmi bir açıklama gelmese de kullanıcılar META'nın çöktüğünü ve erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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