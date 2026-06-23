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Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Threads Neden Türkiye'de Erişime Kapatılmıştı?

Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Threads Neden Türkiye'de Erişime Kapatılmıştı?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 01:20
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23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kullanıcılar önce Instagram'a erişim problemi yaşamaya başladılar. Ardından WhatsApp, Facebook gibi platformlar çöktü mü aramaları arttı. Kısa bir süre sonra kullanıcılar Threads'in çöktüğüne dair bildirimde bulundular. 

Threads Çöktü mü, Threads Neden Çöktü? İşte detaylar...

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Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

24 Haziran Çarşamba gecesi META'ya bağlı sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü mü aramalarının ardından kullanıcılar 'Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor?' gibi aramalar yapmaya başladı. Kullanıcı raporlarındaki artış, Threads hizmetlerinde olası geçici erişim sorunları yaşandığına işaret ediyor.

Threads Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Threads Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Threads üzerinde gönderilerin açılmaması veya yeni paylaşımların görünmemesi META servislerinin çökmesiyle ilişkilendiriliyor. Ancak yetkili kişi ve kurumlardan etkileşim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Threads Neden Türkiye'de Kapatılmıştı?

Threads Neden Türkiye'de Kapatılmıştı?

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ile Instagram arasında gerçekleştirilen veri birleştirme uygulamasının rekabet hukuku açısından sakınca doğurabileceği değerlendirmesiyle META hakkında geçici bir tedbir kararı vermişti. Bu doğrultuda Threads, Türkiye'de kullanıma kapatılmıştı. Kısa bir süre önce ise karar kalkmış ve Threads yeniden kullanıma açılmıştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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