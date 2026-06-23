Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Threads Neden Türkiye'de Erişime Kapatılmıştı?
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23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kullanıcılar önce Instagram'a erişim problemi yaşamaya başladılar. Ardından WhatsApp, Facebook gibi platformlar çöktü mü aramaları arttı. Kısa bir süre sonra kullanıcılar Threads'in çöktüğüne dair bildirimde bulundular.
Threads Çöktü mü, Threads Neden Çöktü? İşte detaylar...
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Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
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