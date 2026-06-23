Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Threads Neden Türkiye'de Erişime Kapatılmıştı?

24 Haziran Çarşamba gecesi META'ya bağlı sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü mü aramalarının ardından kullanıcılar 'Threads Çöktü mü, Neden Açılmıyor?' gibi aramalar yapmaya başladı. Kullanıcı raporlarındaki artış, Threads hizmetlerinde olası geçici erişim sorunları yaşandığına işaret ediyor.