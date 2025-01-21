West Ham United, Barış Alper Yılmaz'dan Vazgeçmiyor Servet Ödeyecekler

Barış Alper Yılmaz hem Galatasaray'ın hem de milli takımın yükselen değerlerinden biri. Özellikle Euro 2024'teki performansıyla gözleri üzerine çekti. Avrupa'dan birçok teklif olduğu söylenen Barış Alper için Dursun Özbek teklif gelmediğini söylemişti. Ancak Ocak ayı Galatasaray'ın kapısı gerçekten çalınacak gibi duruyor. Wes Ham'ın ilk teklifi reddedildi ama şimdi yeni bir teklif hazırlıyorlar.