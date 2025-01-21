West Ham United, Barış Alper Yılmaz'dan Vazgeçmiyor Servet Ödeyecekler
West Ham United, Barış Alper Yılmaz'dan Vazgeçmiyor Servet Ödeyecekler
Barış Alper Yılmaz hem Galatasaray'ın hem de milli takımın yükselen değerlerinden biri. Özellikle Euro 2024'teki performansıyla gözleri üzerine çekti. Avrupa'dan birçok teklif olduğu söylenen Barış Alper için Dursun Özbek teklif gelmediğini söylemişti. Ancak Ocak ayı Galatasaray'ın kapısı gerçekten çalınacak gibi duruyor. Wes Ham'ın ilk teklifi reddedildi ama şimdi yeni bir teklif hazırlıyorlar.
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Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Barış Alper'in de Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Barış Alper Yılmaz, Euro 2024'ün ardından tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şu anki teklif ise West Ham United'dan...
West Ham United'ın ilk teklifinin reddedildiği iddia edilirken şimdilik teklifi dudak uçuklatacak cinsten...
TV 100'ün haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Barış Alper için transfer teklifi yaptı. Londra kulübünün, bu transfer için 25 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi.
West Ham'ın ayrıca teklife 5 milyon sterlinlik bonusun da dahil olduğu iddia edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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