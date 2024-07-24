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Wattpad'in Engellenmesi İçin "İyi ki Engellemişler" Diyen İsmail Saymaz Tepkilerin Odağında

Wattpad'in Engellenmesi İçin "İyi ki Engellemişler" Diyen İsmail Saymaz Tepkilerin Odağında

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.07.2024 - 16:15

Dünyaca ünlü hikaye oluşturma sitesi Wattpad geçtiğimiz günlerde erişime kapatıldı. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği platformun engellenmesine büyük tepki geldi. Kararın geri alınması için kampanyalar yapıldı. İsmail Saymaz da kendisine bu amaçla gelen maillerden şikayetçi oldu ve kullandığı ifadelerle tepkilerin odağına yerleşti.

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Wattpad geçtiğimiz günlerde erişime kapatıldı, uygulamaları ise marketlerden silindi. Büyük bir kitlesi olan platformun kapatılmasına tepkiler geldi.

Wattpad geçtiğimiz günlerde erişime kapatıldı, uygulamaları ise marketlerden silindi. Büyük bir kitlesi olan platformun kapatılmasına tepkiler geldi.

İsmail Saymaz da bir internet sitesinin kısıtlanmasından çok kendisine gelen maillerden şikayetçiydi. "Kesin hak etmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz da bir internet sitesinin kısıtlanmasından çok kendisine gelen maillerden şikayetçiydi. "Kesin hak etmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Tabii tepkilerden de kurtulamadı.

Tabii tepkilerden de kurtulamadı.
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