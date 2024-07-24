Wattpad'in Engellenmesi İçin "İyi ki Engellemişler" Diyen İsmail Saymaz Tepkilerin Odağında

Dünyaca ünlü hikaye oluşturma sitesi Wattpad geçtiğimiz günlerde erişime kapatıldı. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği platformun engellenmesine büyük tepki geldi. Kararın geri alınması için kampanyalar yapıldı. İsmail Saymaz da kendisine bu amaçla gelen maillerden şikayetçi oldu ve kullandığı ifadelerle tepkilerin odağına yerleşti.