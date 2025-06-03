Wanda Nara'nın Yeni Aşkı Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Achraf Hakimi

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin aşkı resmen sona erdi. Ayrılığın ardından Icardi, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladı ve bu durum basında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Wanda da sürpriz bir aşkla adından söz ettirmeye başladı. Arjantin basınında Wanda Nara - Hakimi aşkı konuşuluyor.

Hakimi 2021-22 sezonunda Icardi ile aynı takımda forma giymişti.