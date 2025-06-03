onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Wanda Nara'nın Yeni Aşkı Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Achraf Hakimi

Wanda Nara'nın Yeni Aşkı Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Achraf Hakimi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.06.2025 - 14:42

Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin aşkı resmen sona erdi. Ayrılığın ardından Icardi, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladı ve bu durum basında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Wanda da sürpriz bir aşkla adından söz ettirmeye başladı. Arjantin basınında Wanda Nara - Hakimi aşkı konuşuluyor.

Hakimi 2021-22 sezonunda Icardi ile aynı takımda forma giymişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Wanda - Icardi aşkı bitti.

Wanda - Icardi aşkı bitti.

İkili artık aşk dolu storylerle değil mahkeme salonundan sızan ifade tutanaklarıyla anılıyor. Olaylı ayrılığın ardından Icardi yeni bir aşka yelken açarken, Wanda Nara kısa süreli bir ilişki yaşayıp ayrılmıştı.

Yeni aşk iddiası gündeme geldi.

Yeni aşk iddiası gündeme geldi.

Wanda Nara için Arjantin basınında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. Achraf Hakimi ile aşk yaşadığı iddia edilen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin maçlarından paylaşım yaptığı ifade edildi.

Icardi'nin eski takım arkadaşı...

Icardi'nin eski takım arkadaşı...

Achraf Hakimi ve Mauro Icardi, 2021-22 sezonunda PSG forması altında birlikte oynamıştı. Wanda Nara'nın Icardi'nin eski arkadaşıyla yakınlaşmasına Arjantin basını geniş yer verdi. 

Ünlü Arjantinli gazeteci Yanina Latorre'nin dile getirdiği iddialar Wanda’nın Münih’teki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ve PSG maçını izlerken Hakimi’yi sosyal medyada paylaşmasıyla daha da kuvvetlendi.

Boşanırken yaptığı kurnazlık olay olmuştu.

Boşanırken yaptığı kurnazlık olay olmuştu.

Achraf Hakimi'nin tecavüzle suçlanmasının ardından eşi boşanma davası açmış ve nafaka talebinde bulunmuştu. Hakimi'nin tüm mal varlığını annesinin üzerine yapması sebebiyle hiçbir mal varlığını üzerine yapmadığı anlaşılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın