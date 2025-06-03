Wanda Nara'nın Yeni Aşkı Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Achraf Hakimi
Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin aşkı resmen sona erdi. Ayrılığın ardından Icardi, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladı ve bu durum basında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan Wanda da sürpriz bir aşkla adından söz ettirmeye başladı. Arjantin basınında Wanda Nara - Hakimi aşkı konuşuluyor.
Hakimi 2021-22 sezonunda Icardi ile aynı takımda forma giymişti.
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Wanda - Icardi aşkı bitti.
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Yeni aşk iddiası gündeme geldi.
Icardi'nin eski takım arkadaşı...
Boşanırken yaptığı kurnazlık olay olmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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