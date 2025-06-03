Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Yıldız Savaşlarına Aziz Yıldırım'ın Yorumu Yeniden Gündem Oldu

Galatasaray beş yıldıza ulaşan ilk takım olurken Fenerbahçe'nin sayılmasını talep ettiği şampiyonluklar bir kez daha gündem oldu.

Fenerbahçe'nin tezine göre talep ettiği şampiyonluklar eklenirse Fenerbahçe'nin de yıldız sayısı artacak. Kulüp olarak zaman zaman bu imkanları zorlayan Fenerbahçe, son günlerde bu gündemden uzakta. Ancak muhalefet seslerinin arttığı ortamda Aziz Yıldırım'ın daha önce söylediği 'yıldız' sözleri tekrar gündeme geldi.