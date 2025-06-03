Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Yıldız Savaşlarına Aziz Yıldırım'ın Yorumu Yeniden Gündem Oldu
Galatasaray beş yıldıza ulaşan ilk takım olurken Fenerbahçe'nin sayılmasını talep ettiği şampiyonluklar bir kez daha gündem oldu.
Fenerbahçe'nin tezine göre talep ettiği şampiyonluklar eklenirse Fenerbahçe'nin de yıldız sayısı artacak. Kulüp olarak zaman zaman bu imkanları zorlayan Fenerbahçe, son günlerde bu gündemden uzakta. Ancak muhalefet seslerinin arttığı ortamda Aziz Yıldırım'ın daha önce söylediği 'yıldız' sözleri tekrar gündeme geldi.
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Fenerbahçe ve "yıldız sayısı" zaman zaman gündem oluyor.
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Aziz Yıldırım'dan eleştiri.
O anları çeken bir taraftar sosyal medyada paylaştı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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