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Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Yıldız Savaşlarına Aziz Yıldırım'ın Yorumu Yeniden Gündem Oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Yıldız Savaşlarına Aziz Yıldırım'ın Yorumu Yeniden Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.06.2025 - 13:34

Galatasaray beş yıldıza ulaşan ilk takım olurken Fenerbahçe'nin sayılmasını talep ettiği şampiyonluklar bir kez daha gündem oldu. 

Fenerbahçe'nin tezine göre talep ettiği şampiyonluklar eklenirse Fenerbahçe'nin de yıldız sayısı artacak. Kulüp olarak zaman zaman bu imkanları zorlayan Fenerbahçe, son günlerde bu gündemden uzakta. Ancak muhalefet seslerinin arttığı ortamda Aziz Yıldırım'ın daha önce söylediği 'yıldız' sözleri tekrar gündeme geldi.

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Fenerbahçe ve "yıldız sayısı" zaman zaman gündem oluyor.

Fenerbahçe ve "yıldız sayısı" zaman zaman gündem oluyor.

1959'dan önceki şampiyonlukların dahil edilmesiyle Fenerbahçe'nin de yıldız sayısı artıyor. Fenerbahçe'nin TFF ile zaman zaman ters düştüğü konu bu sezon da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz sezon beş yıldızlı arma ve forma da gündem olmuştu.

Aziz Yıldırım'dan eleştiri.

Aziz Yıldırım'dan eleştiri.

Geçtiğimiz yıl Aziz Yıldırım'ın bir taraftarla yaptığı konuşmada 5 yıldız için 'sahte' demesi, muhalefet seslerinin yükseldiği bugünlerde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tekrar paylaşılmaya başladı. 

Aziz Yıldırım görüntülü görüşme ile konuştuğu taraftara 'Formana bakayım' diyor ve üç yıldızı görünce '3 yıldız, sen ciddisin. Onlar sahte. Ne olacak 5 yıldız ya? Ne uğraşıyorsunuz federasyonla?” diyor.

O anları çeken bir taraftar sosyal medyada paylaştı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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