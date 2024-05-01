Vücutlarında En Tuhaf Buldukları Noktayı Paylaşarak Bizi Şaşırtan 15 Kişi
Vücutlarında En Tuhaf Buldukları Noktayı Paylaşarak Bizi Şaşırtan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her insanın olmasa bile çoğu insanın vücudunda tuhaf bulduğu ya da beğenmediği kısımlar vardır. Gelin insanların vücutlarında beğenmedikleri yerler nereleriymiş birlikte bakalım!
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1. ''Kulaklarımdan biri aynı bir elf gibi arkaya doğru uzun.''
2. ''Kalçam vücut porsiyonlarıma göre fazla büyük olduğu için beni biraz tuhaf gösteriyor.''
3. ''Fazladan bir çift kaburgam var ve böbreklerimin ikisi de sağ tarafımda. Bu dışarıdan belli olmasa bile rahatsız edici bir durum.''
4. ''Parmak izlerim neredeyse yok oldu. 56 yaşındayım ve hiç bir şekilde parmak okuyucu kullanamıyorum.''
5. ''Bir bacağım diğerinden daha kısa.''
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6. ''Fazladan bir parmağım var. Başta kendim olmak üzere, bazı insanlar bunu garip bulabiliyor.''
''Gözlerim fazla büyük gibi geliyor. Keşke biraz daha küçük olsalardı.''
7. ''Çok geniş bir alnım var. İlkokulda arkadaşlarım bununla hep dalga geçerdi. Şimdi bir yetişkin olmama rağmen bundan utanıyorum.''
8. ''Parmaklarım bir dolma kalem kadar kalın.''
9. ''Güldüğüm zaman diş etlerim gözüküyor. Bunun garip göründüğünü düşünüyorum ama şimdiye dek kimse bunun hakkında bir yorumda bulunmadı.''
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10. ''Gözlerim çok küçük. Bazen arkadaşlarım ''Etrafını iyi görebiliyor musun bari?'' gibi tuhaf şakalar yapıyorlar.''
11. ''Yanaklarım fazla dolgunlarmış gibi hissediyorum.''
12. ''Alnımda çok fazla bebek saçım var. Bunun güzel görünmediğini düşünüyorum.''
13. ''Neredeyse 1.90 boylarında bir kadınım. Bundan çok daha kısa olmayı isterdim.''
14. ''Bitişik kaşlarım var. Ne kadar alırsam alayım hemen ortasında kıllar çıkıyor.''
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15. ''Dudaklarım fazla büyükmüş gibi geliyor.''
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