Vücut Tipine Göre Kıyafet Seçimi Nasıl Olmalı?

Kalça, omuz ve bel hizanızın birbirine çok yakın olduğu bir vücut tipiniz var ise büyük ihtimalle dikdörtgen bir vücut şekliniz var demektir.

O halde dikdörtgen bir vücut şeklimiz var ise nasıl giyiniyoruz?

Düz, uzun ve oversize modeller tercih etmenizi öneririz. Uzun ceketler, ceket elbise modelleri, uzun hırkalar gibi modeller size çok yakışacak.

Ceket elbise 4.468,80 TL burada.