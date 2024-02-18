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Vücut Tipine Göre Kıyafet Seçimi Nasıl Olmalı?

etiket Vücut Tipine Göre Kıyafet Seçimi Nasıl Olmalı?

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 21:01

Kendi vücut tipine uygun giyinmek neden bu kadar önemli? Hemen açıklayalım...

Vücut tipine uygun kıyafet seçiminin, kişinin hatlarını daha orantılı gösterdiğini biliyoruz. 

Vücut tipine uygun kıyafeti seçmek için seni içeriğimize alalım!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 10.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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O zaman vücut tipini birlikte belirleyelim!

O zaman vücut tipini birlikte belirleyelim!

Elma Tipi Vücut

Elma Tipi Vücut

Bacaklarınız gövdenize göre daha ince kalıyorsa, büyük ihtimalle elma tipi bir vücut yapısına sahipsiniz. Bu durumda size küçük bir önerimiz olacaktır. Göğüs kısmından itibaren bol kesim inen modeller ve üst beden kıyafetlerinizde oversize modeller tercih etmek önemli.

Robadan bir elbise giydiğiniz zaman üst bedeniniz arka planda kalacaktır ve vurguyu bacaklara çekecektir.

Robadan büzgülü elbise 599,99 TL burada.

Hepsiburada

Kum Saati Vücut Tipi

Kum Saati Vücut Tipi

Vücudunuzun en ince ve şekilli kısmının bel bölgesi olması sizin kum saati vücut şekliniz olduğunu gösterebilir.

Aslında ne kadar şanslı olduğunuzu da söylemeden geçmeyeceğiz. İdeal olarak gösterilen bu vücut tipi için bel hattını belirginleştiren kemer detaylı parçalar, beli saran modeller doğru olacaktır.

Jakarlı saten elbise 899,99 TL.

İncelemek isteyenler buraya.

Hepsiburada

Dikdörtgen Vücut Tipi

Dikdörtgen Vücut Tipi

Kalça, omuz ve bel hizanızın birbirine çok yakın olduğu bir vücut tipiniz var ise büyük ihtimalle dikdörtgen bir vücut şekliniz var demektir. 

O halde dikdörtgen bir vücut şeklimiz var ise nasıl giyiniyoruz?

Düz, uzun ve oversize modeller tercih etmenizi öneririz. Uzun ceketler, ceket elbise modelleri, uzun hırkalar gibi modeller size çok yakışacak.

Ceket elbise 4.468,80 TL burada.

Hepsiburada

Armut Vücut Tipi

Armut Vücut Tipi

Kalçanıza göre omuz genişliğiniz daha dar ise muhtemelen armut vücut şekline sahip olabilirsiniz. 

O halde size önerimiz şunlar olacak: Omuzları daha geniş göstererek orantıyı sağlamak gerek. Kayık yaka, düşük omuz ve rahat kesim elbiseler sizi çok iyi gösterecek!

Düşük omuz elbise 799,9 TL.

İncelemek isteyenler için elbise burada.

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Ters Üçgen Vücut Tipi

Ters Üçgen Vücut Tipi

Omuzlarınızın kalçanıza göre daha geniş olduğu vücut şekline ters üçgen diyebiliriz. Tabii bacaklarında ince olması sizin bu vücut şekline uygun olduğunuzu gösteriyor. 

O halde üst beninizde daha koyu renkler tercih edebilir, alt bedeninizde de daha açık renkler tercih edebilirsiniz. Elbise seçimlerinizde de üst bedeniniz hareketsiz, beli vurgulayan alt bedene doğru bol kesim bir elbise size harika olacaktır.

Triko elbise 1.999,50 TL burada.

Hepsiburada

Çan Vücut Tipi

Çan Vücut Tipi

Geniş basenli, omuzlarınızla göğüs yapınızın aynı hizada olduğu vücut tipine denir. 

Eğer siz de böyle bir vücut tipine sahipseniz, o zaman üst bedeninizi hareketli ve kabarık modeller seçerek alt bedeniniz ile orantı sağlayabilirsiniz.

Vatkalı elbise 639,00 TL.

Beğenenler için elbise burada.

Hepsiburada

Çello Tipi Vücut

Çello Tipi Vücut

Alt ve üst bedeniniz eşit derece de bir kiloya sahipse yüksek ihtimalle çello tipi bir vücut şekliniz var.

Sizin için doğru kıyafet seçimi V yakalı parçalar olacaktır. 

V yaka elbise kalıbı ile tam size göre! Alt ve üst beninizin orantılı görünmesini sağlayarak daha fit bir görünüme kavuşacaksınız.

Anvelop elbise 756,00 TL burada.

Hepsiburada
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