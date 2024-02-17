Yalı Çapkını 57. ve 58. Bölüm Kıyafetleri ve Markalarını Açıklıyoruz!

Yalı Çapkını dizisi 58. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

İnanılmaz anların yaşandığı bir bölümü daha geride bıraktık. Seyran'ın zor günleri geçmedi ve kolay kolay da geçeceğe benzemiyor...

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