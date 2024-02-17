Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Yalı Çapkını 57. ve 58. Bölüm Kıyafetleri ve Markalarını Açıklıyoruz!

etiket Yalı Çapkını 57. ve 58. Bölüm Kıyafetleri ve Markalarını Açıklıyoruz!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 23:07

Yalı Çapkını dizisi 58. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 

İnanılmaz anların yaşandığı bir bölümü daha geride bıraktık. Seyran'ın zor günleri geçmedi ve kolay kolay da geçeceğe benzemiyor...

''Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 11.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seyran, Orhan'ın yakalanmasını başardı fakat Ferit'e o kadar üzüldü ki bu durumu değiştirmek için uğraşmaya başladı.

Seyran, Orhan'ın yakalanmasını başardı fakat Ferit'e o kadar üzüldü ki bu durumu değiştirmek için uğraşmaya başladı.

Kazım Ağa şikayetini geri çekmek için Seyran'a kabul etmesi zor şartlar sundu!

Kazım Ağa şikayetini geri çekmek için Seyran'a kabul etmesi zor şartlar sundu!

Serter, Pelin'in peşini bırakmıyor... Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Serter, kolay kolay pes edeceğe de benzemiyor!

Serter, Pelin'in peşini bırakmıyor... Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Serter, kolay kolay pes edeceğe de benzemiyor!

Serter yalıya geldi ve bebekle ilgili olan şüphesini Halis Ağa'ya açıkladı. Buna dayanamayan Pelin fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı!

Serter yalıya geldi ve bebekle ilgili olan şüphesini Halis Ağa'ya açıkladı. Buna dayanamayan Pelin fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı!

Twist marka kazak 699,50 TL burada.

Doğum gerçekleşti fakat bebeği kurtaramadılar... DNA testi sonuçlarına göre bebeğin babası Serter çıktı! Pelin yoğum bakımda ve doktorların da Pelin için pek ümidi kalmadı...

Doğum gerçekleşti fakat bebeği kurtaramadılar... DNA testi sonuçlarına göre bebeğin babası Serter çıktı! Pelin yoğum bakımda ve doktorların da Pelin için pek ümidi kalmadı...

Panthera Commune marka çanta 7.605,00 TL burada.

Tokalı loafer model ayakkabı 2.339,10 TL burada.

Pensli bol paça pantolon 2.500,00 TL burada.

Bordo boğazlı kazak 699,95 TL burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dizideki son gelişmeler böyle! Gelelim asıl konumuza... Son bölümde merak edilen kıyafetlerin hepsi içeriğimizde.

Dizideki son gelişmeler böyle! Gelelim asıl konumuza... Son bölümde merak edilen kıyafetlerin hepsi içeriğimizde.

Kaban ADL marka 2.995,00 TL burada.

Kazak İpekyol marka 1.149,50 TL burada.

Seyran'ın bu kombinde tercih ettiği çanta aşırı beğenildi. Stokları şimdilik tükenmiş olsa bile siz takipte kalın...

Seyran'ın bu kombinde tercih ettiği çanta aşırı beğenildi. Stokları şimdilik tükenmiş olsa bile siz takipte kalın...

Zara marka pantolon 1.390,00 TL burada.

Manu Atelier marka çanta burada.

Güzelliği ile bizi büyüleyen Asuman'ın siyah beyaz çizgili kazağı çok gösterişli.

Güzelliği ile bizi büyüleyen Asuman'ın siyah beyaz çizgili kazağı çok gösterişli.

Join Us marka kazak 1.599,00 TL burada.

Suna ceketleri ile oldukça beğenilen bir marka tercih etmiş. Sorbe markasının bu ceketi aşırı cool görünüyor.

Suna ceketleri ile oldukça beğenilen bir marka tercih etmiş. Sorbe markasının bu ceketi aşırı cool görünüyor.

Sorbe marka ceket 7.095,00 TL burada.

Dizideki kıyafetleri ve benzer parçaların hepsini incelemek için buraya tık tık!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?