Yalı Çapkını 57. ve 58. Bölüm Kıyafetleri ve Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını 57. ve 58. Bölüm Kıyafetleri ve Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını dizisi 58. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.
İnanılmaz anların yaşandığı bir bölümü daha geride bıraktık. Seyran'ın zor günleri geçmedi ve kolay kolay da geçeceğe benzemiyor...
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Seyran, Orhan'ın yakalanmasını başardı fakat Ferit'e o kadar üzüldü ki bu durumu değiştirmek için uğraşmaya başladı.
Kazım Ağa şikayetini geri çekmek için Seyran'a kabul etmesi zor şartlar sundu!
Serter, Pelin'in peşini bırakmıyor... Çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Serter, kolay kolay pes edeceğe de benzemiyor!
Serter yalıya geldi ve bebekle ilgili olan şüphesini Halis Ağa'ya açıkladı. Buna dayanamayan Pelin fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı!
Doğum gerçekleşti fakat bebeği kurtaramadılar... DNA testi sonuçlarına göre bebeğin babası Serter çıktı! Pelin yoğum bakımda ve doktorların da Pelin için pek ümidi kalmadı...
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Dizideki son gelişmeler böyle! Gelelim asıl konumuza... Son bölümde merak edilen kıyafetlerin hepsi içeriğimizde.
Seyran'ın bu kombinde tercih ettiği çanta aşırı beğenildi. Stokları şimdilik tükenmiş olsa bile siz takipte kalın...
Güzelliği ile bizi büyüleyen Asuman'ın siyah beyaz çizgili kazağı çok gösterişli.
Suna ceketleri ile oldukça beğenilen bir marka tercih etmiş. Sorbe markasının bu ceketi aşırı cool görünüyor.
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