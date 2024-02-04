Yalı Çapkını Dizisinin 55. ve 56. Bölümde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!
Yalı Çapkını Dizisinin 55. ve 56. Bölümde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!
Yalı Çapkını dizisi dün 56. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.
Stresin ve heyecanın bir arada yaşandığı 55. ve 56. bölümlerde bakalım neler olmuş...
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