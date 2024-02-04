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Yalı Çapkını Dizisinin 55. ve 56. Bölümde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!

etiket Yalı Çapkını Dizisinin 55. ve 56. Bölümde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 11:01

Yalı Çapkını dizisi dün 56. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 

Stresin ve heyecanın bir arada yaşandığı 55. ve 56. bölümlerde bakalım neler olmuş...

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Orhan'ın, Kazım Ağa'yı öldürmek için yaptığı plan ortaya çıkınca, Orhan için zor bir süreç başladı.

Orhan'ın, Kazım Ağa'yı öldürmek için yaptığı plan ortaya çıkınca, Orhan için zor bir süreç başladı.

Ekol marka kazak 999,00 TL burada.

Halis Ağa bu olayları öğrendikten sonra Orhan'ın arkasında durmadı!

Halis Ağa bu olayları öğrendikten sonra Orhan'ın arkasında durmadı!

Massimo Dutti marka çizgili tişört 1.500,00 TL burada.

Kaban 1.013,90 TL burada.

Jean 1.499,00 TL burada.

Orhan ülkeden kaçma planları yaparken, Seyran bu plana engel oldu.

Orhan ülkeden kaçma planları yaparken, Seyran bu plana engel oldu.

Hırka 2.792,00 TL burada.

Büstiyer 1.140,00 TL burada.

Triko etek 1.912,00 TL burada.

Ferit babasına o kadar üzüldü ki, onu kurtarmak için ne yapacağını şaşırmış duruma geldi.

Ferit babasına o kadar üzüldü ki, onu kurtarmak için ne yapacağını şaşırmış duruma geldi.

Püskül detaylı triko kazak burada.

Pelin'in zor günleri de başladı! Serter ülkeye giriş yapar yapmaz Pelin'in peşine düştü.

Pelin'in zor günleri de başladı! Serter ülkeye giriş yapar yapmaz Pelin'in peşine düştü.

Hırka 1.149,50 TL burada.

Jean 989,10 TL burada.

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Pelin'in hamile olduğu fotoğrafı gören Serter, bebeğin kendinden olduğunu düşündü.

Pelin'in hamile olduğu fotoğrafı gören Serter, bebeğin kendinden olduğunu düşündü.

Siyah tokalı çizme 3.099,99 TL burada.

Ferit babasını kurtarabilmek için Kazım Ağa ile konuşmaya gitti.

Ferit babasını kurtarabilmek için Kazım Ağa ile konuşmaya gitti.

Yün kaşe palto 7.295,00 TL buraya!

Dizinin en trend ve merak edilen parçalarının markalarını sizler için bulduk!

Dizinin en trend ve merak edilen parçalarının markalarını sizler için bulduk!

Siyah bluz 1.590,00 TL burada.

Pantolon burada.

Pırıl'ın kombinindeki efsane takımı hepinizin merak ettiğini biliyoruz.

Pırıl'ın kombinindeki efsane takımı hepinizin merak ettiğini biliyoruz.

Boğazlı kazak 999,00 TL burada.

Triko etek 790,00 TL burada.

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Hepsiburada
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