Burcuna Göre Senin Çanta Seçimin Hangisi?
Burcuna Göre Senin Çanta Seçimin Hangisi?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu kadınları!
Birbirinden iddialı ve moda anlayışı yüksek olan burçlarımız için tarzlarına uygun çanta seçimleri yaptık.
Burçlarınıza göre seçtiğimiz çantalar sizi yansıtıyor mu?
''Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
''Bu içerik 27.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aurası en güçlü olan burcumuz ile başlayalım. Balık kadını seçimleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi mutlaka başarır. Romantik oldukları kadar süslü olan balık kadınları için bu çanta seçimi doğru bir tercih olacaktır. Siz nasıl buldunuz?
Her tarza aynı yakınlıkta olabilen İkizler burcu için önemli olan detay, seçimlerinin trend parçalar olması! Bu model hem spor çizgileri hem de parlak görünümü ile feminen çizgileri barındırıyor.
Feminenliğin kitabını yazan Akrep kadınları buraya! Gold zincir detaylı bu çantayı beğeneceğinizi inanıyoruz. Bu çanta sade olduğu kadar da iddialı bir tasarıma sahip.
Klasik çizgilerin dışına çıkmayı sevmeyen Başak kadınları, spor ve trend modellere oldukça yakınlık duyar. Modası geçmeyen bu çanta modelini Başak kadınlarının seveceğini düşünüyoruz.
Minimalist parçaları seven Boğa burcu kadınının moda anlayışı da yüksektir. Ayrıca dikkat çeken parçaları da beğenen Boğa kadınlarının girdiği ortama kattığı enerjiyi söylemiyoruz bile!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddialı parçaların kraliçesi olan Aslan kadınları buraya! Bu çanta modeli aşırı cool tarzı ve metal detayları ile çok stil görünüyor.
Kararlı yapısını giyim tarzına da yansıtan Koç kadınları, farklı parçalardan ziyade net çizgisi olan çanta modellerini tercih eder.
Kova kadınları giyim söz konusu olunca da abartılı seçimlerden uzak fakat bir o kadar da dikkat çekebilen parçaları tercih ederler. Bu minimalist kahverengi çantayı nasıl buldunuz?
Oğlak kadını pratik ve konforlu parçaları tercih eder. Rahat bir kişiliğe sahip olan Oğlak kadınları, giyim söz konusu olunca da aynı konforu giyimlerinde de ararlar.
Terazi kadını renkli ve dikkat çeken parçalara bayılır. Giyiminde bu detaylara çok önem veren Terazi kadını, çanta ve aksesuar seçimlerinde ise taş, boncuk gibi detaylara mutlaka yer verir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Spor giyimin kraliçesi Yay burcu kadınları için aşırı trend ve spor bir çanta modeli ile geldik. Spor giyimi çok seven Yay kadınlarının rahatına ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen yoktur.
Feminenliğin kraliçesi olan Yengeç kadını asla sıradan parçaları sevmez. Giyim tarzında dikkat çeken ve ortama imzasını atacak parçaları tercih eder.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın