Burcuna Göre Senin Stilini Yansıtan Aksesuar Hangisi?
Burcuna Göre Senin Stilini Yansıtan Aksesuar Hangisi?
Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları!
Giyim tarzları ve stilleri birbirinden çok farklı olan burçlarımızın aksesuar seçimi konusunda tarzları sizce nasıl?
Burçlarınıza göre seçtiğimiz aksesuarlar sizi yansıtıyor mu?
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Akrep burcu havasıyla bile dikkat çekebilme yeteneğine sahiptir. Sade ve bir o kadar da zevkli olan akreplerin bu kolyeyi beğeneceğini düşünüyoruz.
Başak kadınları abartısız ve çizgilerinden çıkmadan giyinmeyi tercih ederler. Başakları marjinal parçalarla görmeyi beklemeyin.
Oğlak kadınları için de durum değişmiyor. Stilleri için pek risk almayı sevmezler. Sade ve bir o kadar da şık parçaları tercih edebilirler.
Yay kadınlarını en çok spor ve şık parçaları kombinleme yeteneklerinden tanırız. Bu da yayların ne kadar yüksek bir moda anlayışına sahip olduğunu gösteriyor.
Kova kadınları modayı yakından takip eder! Aksesuarı ne kadar sevdiklerini bilmeyen yoktur.
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Terazi kadınları transparan parçaları ve dekolteyi sevdikleri için bu kolyeyi de seveceklerini düşündük.
Koç kadınlarının net kişilikleri giyim tarzlarına da yansır. Bu keskin hatlara sahip olan güneş gözlüğü de tam beğenecekleri cinsten...
Boğaların moda anlayışı sade bir şıklık üzerine kurulu olabilir. Hem minimalist hem de şık bu harfli kolyeyi beğendiniz mi?
Yengeç kadınları denilince feminenlik geliyor aklımıza! Gösterişli ve tarz olan aksesuarları beğeneceklerini düşünüyoruz.
Balık romantik ve dikkat çekici giyinmeyi sever. Hem romantik hem de dikkat çekici olan bu küpe tam balıklara göre!
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İkizler kadını bir gün çok spor giyinirken başka bir gün ise çok şık giyinmeyi tercih edebilir. Son dönemlerdeki modası geçmeyen bu trend charmlı bileklikler tam ikizlere göre.
Aslan kadınının dikkat çekmesi için aksesuara pek ihtiyacı olamasa bile bu cool ve tarz görünen bereyi seveceğini düşünüyoruz.
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