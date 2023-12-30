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Küçük Alan Büyük Konfor: Uygun Fiyatlı ve Fonksiyonel Mobilya Rehberi

etiket Küçük Alan Büyük Konfor: Uygun Fiyatlı ve Fonksiyonel Mobilya Rehberi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.12.2023 - 13:28

Evinizde yerden tasarruf etmek ve her köşeyi efektif bir şekilde kullanmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz. Çok amaçlı ve fonksiyonel mobilya, dar alanlarda bile maksimum verimlilik sunuyor. Üstelik, uygun fiyat avantajlarıyla, bütçenizi aşmadan evinizi yenilemenize imkan tanıyor. Pratik ve kompakt mobilya çözümleri için rehberimize detaylıca göz atabilirsiniz!

'Bu içerik marka işbirliği içeriyor.'

Her Alanın Kahramanı Çok Amaçlı Pera Minderli Ayakkabılık

Her Alanın Kahramanı Çok Amaçlı Pera Minderli Ayakkabılık

Sadece bir ayakkabılık olmanın ötesine geçerek çift işlevsellik sunuyor. Ayakkabılarınıza geniş depolama alanı sunmasının yanı sıra, üstünde yer alan yumuşak minderi ile rahat bir oturma alanı sağlıyor. 

Ayakkabılarınızı giyerken ya da çıkarırken konforlu bir destek sunan Pera Minderli Ayakkabılık ile aynı zamanda gizli bölmesi sayesinde çeşitli kişisel eşyalarınızı saklayabilir ve evinizin düzenini sağlayabilirsiniz. 

Ergonomik boyutları sayesinde yaşam alanınızın her köşesinde uyum sağlayan Pera Minderli Ayakkabılık, pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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Tek Bir Dokunuşla Üç Farklı İşlev: Legon Tv Ünitesi Kitaplık Orta Sehpa

Tek Bir Dokunuşla Üç Farklı İşlev: Legon Tv Ünitesi Kitaplık Orta Sehpa

Çok amaçlı Legon TV Ünitesi Kitaplık Orta Sehpa ile evinizde fonksiyonelliği yeniden keşfedin! Sehpa, kitaplık ve TV ünitesi olarak üç farklı işlevi bir arada sunan bu ürün, oturma odanızda yer kazandırırken, aynı zamanda düzeni de sağlıyor.

Geniş üst yüzeyi televizyonunuz için ideal bir alan sunarken, alt kısmındaki raflar kitaplarınızı ve diğer eşyalarınızı kolayca düzenlemenize yardımcı oluyor. Ortası, gerektiğinde kahve sehpası olarak da kullanılabilen bu ünite, mekanınızı daha verimli kullanmanıza imkan tanıyor. Hem işlevsel hem de kullanışlı olan bu mobilya, sade tasarımıyla her türlü dekorasyona kolayca uyum sağlıyor ve evinizin her köşesini daha işlevsel bir hale getiriyor.

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Minimalist Tasarım Maksimum İşlev: Arma Çalışma Masası

Minimalist Tasarım Maksimum İşlev: Arma Çalışma Masası

Yenilikçi tarzıyla öne çıkan Arma Çalışma Masası, masa, raf ve çekmeceleri tek bir tasarımda birleştirerek, çalışma alanınızı maksimum düzeyde işlevsel hale getiriyor. Geniş masa yüzeyi, rahat bir çalışma alanı sunarken, entegre raflar kitaplarınızı ve diğer ofis malzemelerinizi düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanıyor.

Altındaki çekmece ise, önemli belgelerinizi ve kişisel eşyalarınızı güvenli ve erişilebilir bir yerde tutmanız için ideal. Hem kompakt hem de çok fonksiyonlu bu çalışma masası, dar alanları bile verimli bir çalışma ortamına dönüştürüyor.

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Raflarda Sınırsız Alan Sunan Vega Kapaklı Kitaplık

Raflarda Sınırsız Alan Sunan Vega Kapaklı Kitaplık

Vega Kitaplık, hem açık hem de kapalı bölümleriyle sadece bir depolama alanı olmanın ötesine geçerek, evinizin dekorasyonuna ergonomik bir dokunuş katıyor. Her tür dekorasyon tarzına uyum sağlayabilen bu tasarım, fonksiyonellik ve estetiği bir arada sunuyor. 

Üst rafları kitaplarınız, çeşitli dekorasyon ürünleri ve fotoğraf albümleri için kullanabilir, yaşam alanlarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Alt kısımdaki kapaklı dolaplar ise ideal bir depolamanı alanı olarak sizi karşılayacak.

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Nona Yan Sehpa ile Her Alanda Uyum

Nona Yan Sehpa ile Her Alanda Uyum

Minimal yaşam alanlarına sahip olanlar için fonksiyonel mobilyaların önemini vurgulayan Nona Yan Sehpa, retro tarzı ve yerden yüksek ayakları ile hem temizlik işlerini kolaylaştırıyor hem de evinize ergonomik bir dokunuş katıyor. 

Orta bölümünde yer alan üç gözlü rafları ise size ek depolama imkanı sunarak sadece yan sehpa olarak değil, evinizin herhangi bir bölümünde de farklı amaçlarla kullanılabilmenizi sağlıyor. Belki salonunuzda dekoratif objelerinizi sergilemek için, belki yatak odanızda kitaplarınızı veya gece lambanızı koymak için kullanabilirsiniz.

Her kullanıcıya ve her mekana uyum sağlayabilen bu tasarım, evinizin değişen ihtiyaçlarına kolayca adapte olabilir ve yaşam tarzınıza özel bir katkı sunar.

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Yaşam Alanlarına Esnek Çözüm: Vega Çok Amaçlı Raflı Dolap

Yaşam Alanlarına Esnek Çözüm: Vega Çok Amaçlı Raflı Dolap

Vega Çok Amaçlı Raflı Dolap, sadece bir depolama alanı olmanın ötesine geçerek evinizde hem bir sehpa hem de bir komodin olarak işlev görüyor. Ergonomik boyutları sayesinde, dar alanlar için ideal bir çözüm sunuyor. 

Her alanda kolayca konumlandırılabilen ergonomik tasarımıyla, birden fazla işlevi bir arada barındırarak yaşam alanınızı maksimum derecede değerlendirmenize olanak tanıyor.

Dolap bölümü, kişisel eşyalarınızı saklamak için yeterli alan sağlarken, sehpa olarak da kullanılabilmesi, günlük ihtiyaçlarınız için pratik bir yüzey sunuyor. Ayrıca, komodin olarak kullanıldığında, yatak odanızda veya oturma odanızda uyumlu bir dokunuş olarak işlev görüyor.

Temizliği kolaylaştıran yüksek ayaklı yapısı, bu dolabın öne çıkan özellikleri arasında!

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İşlevsel Mobilya Tutkunlarına: Geo Komodin

İşlevsel Mobilya Tutkunlarına: Geo Komodin

Geo Komodin, sadece bir komodin olmanın ötesine geçerek size çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. Dergilik ve yan sehpa olarak kullanılabilme özelliğinin yanı sıra ergonomik boyutlarıyla da dar alanlarda yaşayanlar için ideal bir çözüm sunuyor. 

Komodin kısmı, gündelik eşyalarınız veya gece kitaplarınız için ideal bir saklama alanı sunarken, entegre dergilik bölümü güncel okumalarınız, dergiler veya hatta uzaktan çalışma için tabletleriniz için uygun bir yer sağlıyor. Yan sehpa olarak kullanıldığında ise, sabah kahvenizi veya akşam çayınızı yanınızda tutmak için şık ve pratik bir yüzey haline geliyor. 

Kişisel zevkinize göre dekore edebileceğiniz Geo Komodin, fonksiyonelliği ve çok yönlülüğüyle, sınırlı alanlara geniş bir işlevsellik kazandırıyor.

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Evinize Verimli Bir Dokunuş: Doco Masa

Evinize Verimli Bir Dokunuş: Doco Masa

Estetik ve işlevsel tasarımıyla kullandığınız alana değer katacak olan Doco Masa, her detayıyla göz alıcı bir tarz sunuyor. Ergonomik tasarımı, küçük odalara veya sınırlı alanlara mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak, alanınızı verimli kullanmanıza olanak tanıyor.

Çalışma masası olarak kullanıldığında, rahat bir odaklanma alanı sunar. Ev ve ofisiniz için idealdir. Masa modunda, günlük kullanım için pratik bir yüzey sağlar, böylece rahatça dinlenebilir ve kahvenizi keyifle yudumlayabilirsiniz.

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Salonların Vazgeçilmezi: Vega Konsol

Salonların Vazgeçilmezi: Vega Konsol

Salonların vazgeçilmez mobilyalarından olan konsollara modern tasarımıyla yeni bir soluk getiren Vega Konsol, sağladığı ek depolama alanıyla evinizde fonksiyonu ve konforu bir arada sunuyor. Aynı zamanda bütçe dostu özelliği ile bir fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor.

 Geniş iç hacmi ve 3 kapaklı yapısı sayesinde sizler için birçok farklı alanda depolama görevini üstleniyor. Yaşam alanlarınızda düzen sağlamak için size pratik bir yol gösteriyor.

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Her Alanda Uyum: Norm TV Sehpası

Her Alanda Uyum: Norm TV Sehpası

Sade ve etkileyici bir tasarıma sahip olan Norm TV Ünitesi, minimalist dekorasyon severlerin kalbini kazanıyor. Dar ve küçük mekanlar için ideal olan bu ünite, geniş ve ferah bir görüntü sunuyor. Sahip olduğu beyaz renk detayı da, yaşam alanlarınıza aydınlık bir hava katıyor.

Sadece bir televizyon ünitesi olarak değil, aynı zamanda bir orta sehpa olarak da kullanılabileceğiniz Norm Tv Sehpası, çok yönlü kullanım olanağı sağlıyor.

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Pratik Dönüşüm: Mika Tv Ünitesi

Pratik Dönüşüm: Mika Tv Ünitesi

Eğer ev dekorasyonunuzda işlevsel bir dokunuş istiyorsanız, Mika TV Ünitesi tam size göre. Küçük alanları en etkili şekilde kullanmanıza olanak sağlayan ergonomik boyutlarıyla Mika TV Ünitesi, ergonomik boyutlarıyla yaşam alanlarınızı verimli bir şekilde değerlendirmenize imkan tanıyor.

Yerden yüksek ayakları sayesinde temizliği de kolaylaştırarak 'iyi ki almışım' diyeceğiniz mobilya seçenekleri arasında öne çıkıyor.

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Küçük Alanlara Büyük Çözümler: Vega Duvar Rafı

Küçük Alanlara Büyük Çözümler: Vega Duvar Rafı

Vega Duvar Rafı, minimal çizgileriyle duvar dekorasyonunuza şıklık katmasının yanı sıra duvarınızda ortaya çıkardığı ek sergileme alanıyla evinizin olmazsa olmazları arasında yer alacak.

Bütçe dostu olmasıyla da, dilerseniz birkaç adette satın alarak evinizin farklı alanlarında bir düzen sağlayabilirsiniz.

Duvara monte edilen bu raf, depolama alanlarınızı en üst düzeye çıkarmak için idealdir. En sevdiğiniz kitapları sergilemek, dekoratif objeleri ve anılarınızı düzenlemek veya kişisel eşyalarınızı organize etmek için kullanabileceğiniz çok amaçlı bir alan sunar. Bu sayede, dar yaşam alanlarını daha verimli bir şekilde kullanabilir ve odanızı düzenli tutabilirsiniz.

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Her Alana Özel Çözüm: Vega TV Ünitesi Üst Dolap

Her Alana Özel Çözüm: Vega TV Ünitesi Üst Dolap

Minimal çizgileri ile duvar dekorasyonunuza yenilik katan Vega TV Ünitesi Üst Dolap, geniş iç hacmi ve kapaklı yapısıyla da ek depolama alanı sunuyor. Sadece TV üniteniz ile değil dilediğiniz her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Özellikle minimal bir yaşam alanı kurguladıysanız, duvarların gücünden akıllıca yararlanabilirsiniz. Duvara monte ederek kullanmaya başladığınız kapaklı dolap içerisine fotoğraf albümlerinizi, TV gereçlerinizi ve çeşitli eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz.

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Her Alana Mükemmel Uyum: Tina Mini Köşe (Puflu Krem Sol)

Her Alana Mükemmel Uyum: Tina Mini Köşe (Puflu Krem Sol)

Evinizin konforunu ve estetiğini artırmak için tercih edebileceğiniz Tina Mini Köşe, yumuşak ve rahat bir oturma deneyimi sunuyor. Krem rengi kumaş yapısı ve ceviz tonlarındaki ayak detayları ile evinizin dekorasyonuna ferah bir ayrıntı katıyor.

Mobilya parçaları arasında yer alan puf, koltuktan ayrı bir şekilde konumlandırılabiliyor. Dilerseniz bu pufu bir sehpa olarak kullanabilir ya da koltukla birleştirip film gecelerinize özel geniş ve konforlu bir oturma grubu elde edebilirsiniz.

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Fonksiyonel Fikirlerde Tina Mini Köşe (Puflu Gri Sağ)

Fonksiyonel Fikirlerde Tina Mini Köşe (Puflu Gri Sağ)

Sade ve zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Tina Mini Köşe modeli, ergonomik bir oturma alanı oluşturmak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Her türlü dekorasyon tarzına uyum sağlayacak olan bu köşe takımı, puflu tasarımıyla aradığınız konforu ve çok yönlülüğü bir arada sunuyor.

Takıma ait olan pufu hem bir sehpa hem de oturma grubu olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz salonunuzda takımla birlikte konumlandırabilir ya da farklı bir oturma grubu içerisinde, dekorasyonunuza uyum sağlayacak şekilde değerlendirebilirsiniz.

Buradan ulaşabilirsiniz.