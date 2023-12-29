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İndirim Günleri Başlıyor! 29 Aralık - 5 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 29 Aralık - 5 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
29.12.2023 - 20:09

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka işbirliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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30 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 219 TL

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 219 TL
onedio.com

  • Sultan Dana Parmak Sucuk 400 gr 115 TL

  • Başyazıcı Dana Evlik Sucuk 400 gr 115 TL

  • Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 125 TL

  • Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg 110 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 26,50 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 23,50 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 28,90 TL

  • Ülker Gofret Çeşitleri 4,50 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 29,90 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 Kg 73,90 TL

  • Bingo Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL

  • Slazanger Erkek Parfümü 150 ml 119 TL

  • GighGenic Fırın ve Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 29,50 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 39,75 TL

1 Alana 1 Bedava!

1 Alana 1 Bedava!
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4 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 55' Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL

  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL

  • Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL

  • OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
onedio.com

  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL

  • SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL

Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL

Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL
onedio.com

  • Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL

  • Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL

  • Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL

  • Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL

  • Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL

  • Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL

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TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL

TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL
onedio.com

  • TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL

  • TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL

  • Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL

  • Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL

  • Manuel Kollu Rende 199 TL

  • Pratik Basmalı Rende 119 TL

  • Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

  • Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

  • Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL

  • Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.390 TL

Renkli Cam Kase 49,90 TL

Renkli Cam Kase 49,90 TL
onedio.com

  • Borosilikat Kupa 3'lü 54,90 TL

  • Renkli Seramik Kase 19,90 TL

  • LAV ROUND Saklama Kabı 1490 cc 54,90 TL

  • LAV ROUND Saklama Kabı 880 cc 39,90 TL

  • LAV ROUND Saklama Kabı 380 cc 19,90 TL

  • LAV Kulplu Bardak 350 cc 19,90 TL

  • Metaltex Tabaklık Rafı 89,90 TL

  • Metaltex Tava Rafı 89,90 TL

  • Kahve Sunum Tepsisi 18,50 TL

  • Silikon Hamur ve Bulaşıklık Matı 64,90 TL

  • Deco Trend Saklama Kabı 49,90 TL

  • Silikon Kek Kalıpları 69,90 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12.990 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12.990 TL
onedio.com

Şeffaf Kova 59,90 TL

Şeffaf Kova 59,90 TL
onedio.com

  • Şeffaf Maşrapa 14,90 TL

  • Şeffaf Küvet 149 TL

  • Desenli Basamak 49,90 TL

  • Karma Bebek Ürünleri 15,90 TL

  • Cam Mama Kavanozu 200 cc 12,90 TL

  • Beslenme Kutusu 19,90 TL

  • Oval Oyuncak Filesi 69,90 TL

  • Su Matarası 750 ml 25,90 TL

Oyuncak çeşitleri;

Oyuncak çeşitleri;
onedio.com
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Kanepe 3'lü 4.490 TL

Kanepe 3'lü 4.490 TL
onedio.com
  • Masa Takımı 3.490 TL

Karartma Hazır Fon Perde 149 TL

Karartma Hazır Fon Perde 149 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 199 TL

  • Jakarlı El Havlusu 14,90 TL

  • Pamuklu Tv Battaniyesi 129 TL

  • Jakarlı Banyo Havlusu 99,90 TL

  • Jakarlı Yüz Havlusu 37,90 TL

  • Koltuk Örtüsü 109 TL

  • Bayan Flanel Uzun Kollu Pijama Takımı 199 TL

  • Bayan Paçası Lastikli Süpersoft Tek Alt 129 TL

  • Bay Tam Fermuarlı Muline Sweatshirt 169 TL

  • Bay Bisiklet Yaka Sweatshirt 159 TL

  • Bay Kazak 99,90 TL

  • Bay Yarım Fermuarlı Muline Sweatshirt 159 TL

  • Bayan Süpersoft Tek Alt 129 TL

  • Bayan Desenli Süpersoft Tek Alt 109 TL

  • Canlı Çiçek İnsan Figürlü Succulent Mix 39,90 TL

  • JUNO Kadın Nakışlı Babet 22,90 TL

  • Elbise Askısı 6'lı 27,50 TL

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5 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL

Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL
onedio.com

  • Nordmende 55' UHD Android Tv 10.999 TL

  • LG 55' UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL

  • Dijitsu 43' FHD Android Smart Tv 5.799 TL

  • Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL

  • HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL

  • Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL

  • Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

  • Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL

  • Philips El Feneri 149 TL

Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL

Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL
onedio.com

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL

  • Heifer Çubuk Blender 399 TL

  • Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL

  • Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL

  • Philips Sakal Düzeltici 439 TL

  • Katlanır Yatak 999 TL

  • Kumtel Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL

Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL

Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL
onedio.com

  • Standlı Servis Seti 6 Parça 149 TL

  • Mutfak Seti 9 Parça 149 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 149 TL

  • Raf Ünitesi 149 TL

  • Cam Kurabiyelik 149 TL

  • Kadın - Erkek Welsoft Kapüşonlu Sweat 149 TL

  • Kadın - Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 149 TL

  • Hayvan Figürlü Kadın Panduf 149 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

  • Wellsoft Tv Battaniye 149 TL

  • Molinella Koltuk Örtüsü 149 TL

  • Molinella Masa Örtüsü 149 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Matara 730 ml 99 TL

Matara 730 ml 99 TL
onedio.com

  • Glas in love Cam Demlik 900 ml 99 TL

  • Oval Tepsi 99 TL

  • Paşabahçe Heybetli Çay Seti 8 Parça 99 TL

  • Borcam Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 99 TL

  • Rakle Ayaklı Boyalı Meşrubat Bardağı 2'li 99 TL

  • Rakle Ayaklı Boyalı Kahve Yanı Bardak 2'li 99 TL

  • Oval Saklama Kabı 3'lü 99 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 99 TL

  • Welsoft Çocuk Kapüşonlu Sweat 99 TL

  • Kadın - Erkek Yağmurluk 99 TL

  • Tül Perde 145x250 cm 99 TL

  • Kadın Flanel Ev Botu 99 TL

Kadın Çapraz Terlik 59 TL

Kadın Çapraz Terlik 59 TL
onedio.com

  • Çocuk Polar Alt 59 TL

  • Karma Silikon Ürünler 59 TL

  • Sürgülü Süzgeç 59 TL

  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 59 TL

  • Blok Zemini 59 TL

  • Karma Oyuncak Çeşitleri 59 TL

Kadın Welsoft Patik 29 TL

Kadın Welsoft Patik 29 TL
onedio.com

  • Çocuk Welsoft Patik 29 TL

  • Lisanslı Eva Yazı Tahtası 29 TL

  • Lisanslı Puzzle 29 TL

  • Dekoratif Sukulent 29 TL

  • Çilek Organizer 29 TL

  • Paşabahçe Tuzluk / Biberlik 2'li 29 TL

  • Manuel Su Pompası 29 TL

  • Bölmeli Bitki Çayı Kutusu 29 TL

  • Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 29 TL

  • Dolma Kapağı 29 TL

  • Çift Renk Kase 29 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik 29 TL

  • Limon Press 29 TL

  • Kaşıklık 29 TL

  • Peşkir Kurulama Bezi 3'lü 29 TL

  • Yastık Alezi 29 TL

ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kapaklı Natural Hasır Sepet 145 TL

Kapaklı Natural Hasır Sepet 145 TL
onedio.com

  • Natural Büyük Hasır Sepet 159 TL 

  • Natural Orta Boy Sepet 59,95 TL 

  • Natural Büyük Boy Sepet 69,95 TL 

  • Natural Küçük Boy Sepet 49,95 TL

  • Natural Küçük Hasır Sepet 125 TL 

  • Natural Orta Hasır Sepet 145 TL 

  • Natural Hasır Sepet 69,95 TL 

  • 2'li Hasır Amerikan Servisi 125 TL

  • Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL 

  • Spiderman Hareketli Figür 279 TL 

  • Canavar / Prenses Kuaför Seti 99,95 TL 

  • Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL 

  • Oyun Hamuru Seti Çeşitleri 39,95 TL 

  • 4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri 49,95 TL  

  • Yeni Yıl Yumurtası 79,95 TL 

 25 TL üstü alışverişinizde;

  • 29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 130 TL 

  • 154 gram Ülker Cocostar Atıştırmalık 18 TL 

  • 700 gram Koska Keçiboynuzu Pekmezi 40 TL 

  • 20x2 gram Nescafe Classic 39 TL

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Columbia Bot Newton Ridge Plus Waterproof 3.499 TL

Columbia Bot Newton Ridge Plus Waterproof 3.499 TL
onedio.com

  • Columbia Ayakkabı Crestwood Waterproof 2.799 TL

  • Columbia Çanta Atlas Explorer 1.599 TL

  • Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL

  • Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL

  • Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

  • Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL

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