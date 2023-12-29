İndirim Günleri Başlıyor! 29 Aralık - 5 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 29 Aralık - 5 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka işbirliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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30 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 219 TL
1 Alana 1 Bedava!
Çok Al Az Öde:
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4 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL
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TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL
Renkli Cam Kase 49,90 TL
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 12.990 TL
Şeffaf Kova 59,90 TL
Oyuncak çeşitleri;
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Kanepe 3'lü 4.490 TL
Karartma Hazır Fon Perde 149 TL
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5 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL
Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL
Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL
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Matara 730 ml 99 TL
Kadın Çapraz Terlik 59 TL
Kadın Welsoft Patik 29 TL
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kapaklı Natural Hasır Sepet 145 TL
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Columbia Bot Newton Ridge Plus Waterproof 3.499 TL
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