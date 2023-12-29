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30 Aralık 2023 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 30 Aralık 2023 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
29.12.2023 - 18:28

30 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Aralık 2023 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 219 TL

Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 219 TL

  • Sultan Dana Parmak Sucuk 400 gr 115 TL

  • Başyazıcı Dana Evlik Sucuk 400 gr 115 TL

  • Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 125 TL

  • Ofçay Tiryakisine Siyah Çay 1 Kg 110 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 26,50 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 23,50 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 28,90 TL

  • Ülker Gofret Çeşitleri 4,50 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 29,90 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 Kg 73,90 TL

  • Bingo Toz Deterjan 5,5 Kg 199 TL

  • Slazanger Erkek Parfümü 150 ml 119 TL

  • GighGenic Fırın ve Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 29,50 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 50'li 39,75 TL

1 Alana 1 Bedava!

1 Alana 1 Bedava!

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