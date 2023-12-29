Stilinizi Yükseltecek Kış Sezonunun Göz Alıcı Şapka Trendleri
Stilinizi Yükseltecek Kış Sezonunun Göz Alıcı Şapka Trendleri
Şapka sever misiniz?
Kış gelince tercihiniz şapka mı yoksa kalpak mı olur belki de bere?
Sanki bu yıl kalpak modası var.
Sizin kış için tercihiniz hangisi?
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1. Kış soğundan korunmak için şapka gerekiyor.
2. Sırf kombininizin bir parçası olarak da şapka kullanabilirsiniz.
3. Tek bir şapkayla yıl geçmez!
4. Özellikle şapka seviyorsanız almak isteyeceğiniz onlarca şapka mevcut.
5. Havaya göre de şapka tercih edebilirsiniz.
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6. Örme bereleri daha çok seviyor olabilirsiniz.
7. Kalpak modasına uymaya ne dersiniz?
8. Çok naif!
9. Süs sevenlere!
10. Şoför Nebahat?
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11. Bu şapka da çok hippi.
12. Şekil almayan saçları gizlemek için de şapka.
13. Benim favorim bu oldu.
14. Ressam şapkası değil de ne?
15. Kapitone şapkalar da çok güzelmiş.
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