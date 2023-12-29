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Stilinizi Yükseltecek Kış Sezonunun Göz Alıcı Şapka Trendleri

etiket Stilinizi Yükseltecek Kış Sezonunun Göz Alıcı Şapka Trendleri

Asya Yılmaz
Asya Yılmaz - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 13:07

Şapka sever misiniz?

Kış gelince tercihiniz şapka mı yoksa kalpak mı olur belki de bere?

Sanki bu yıl kalpak modası var. 

Sizin kış için tercihiniz hangisi?

'Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir.”

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Kış soğundan korunmak için şapka gerekiyor.

1. Kış soğundan korunmak için şapka gerekiyor.

Kışın üşümeyin diye dışarıya çıkarken şapkanızı da almayı unutmayın. Siyah ya da gri kaşe kaban üzerine çok yakışacak bir şapka. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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2. Sırf kombininizin bir parçası olarak da şapka kullanabilirsiniz.

2. Sırf kombininizin bir parçası olarak da şapka kullanabilirsiniz.

Farklı bir tasarım!

Deri ve kumaşın bir arada kullanıldığı bu şık bucket şapkayı almak ister misiniz?

Deri mont üzerine de bu şapka çok yakışır. Burada.

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3. Tek bir şapkayla yıl geçmez!

3. Tek bir şapkayla yıl geçmez!

Retro şapkanızı nasıl kombinlemek isterdiniz?

Upuzun bir trençkot, bol kot pantolon ve oversize sweatshirt üzerine bu şapkayı takıp cool biri olabilirsiniz. 

Benim gözümde bu şapkayla oldukça sanatçı ruhlu birine dönüştünüz. 

Peki ya sizin gözünüzde nasıl canlanıyor? 

Şapkanız burada.

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4. Özellikle şapka seviyorsanız almak isteyeceğiniz onlarca şapka mevcut.

4. Özellikle şapka seviyorsanız almak isteyeceğiniz onlarca şapka mevcut.

Bu vintage şapka ile Pinterest'ten bulacağınız onlarca farklı kombini siz de evde kendi kıyafetlerinizle hızlıca yapabilirsiniz. 

Çok da havalı şeyler çıkar ortaya. Ne dersiniz?

Ürünü incelemek için tıklayın.

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5. Havaya göre de şapka tercih edebilirsiniz.

5. Havaya göre de şapka tercih edebilirsiniz.

Kasket şapkaları sever misiniz? 

Bazı kadınlara kasket şapka çok yakışıyor. Bana hiç yakışmaz mesela. 

Siz o şanslı kadınlar arasındaysanız buraya tıklayın.

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6. Örme bereleri daha çok seviyor olabilirsiniz.

6. Örme bereleri daha çok seviyor olabilirsiniz.

Özellikle soğuk havalarda örme bereler daha etkili olabilir. 

Kulaklarınızı da korumak için daha etkili bir şey isterseniz buraya tıklayın.

Onlarca seçenek arasından tercih yapmak kolay olmayacak!

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7. Kalpak modasına uymaya ne dersiniz?

7. Kalpak modasına uymaya ne dersiniz?

Kalpak takan kadınların fotoğraflarına Instagram'da denk gelmiş olmalısınız. Sizi de bu akım heyecanlandırmış olabilir. 

Ne dersiniz bu sene havalı fotoğraflar için bir kalpak almaya?

Ürünü incelemek için tıklayın.

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8. Çok naif!

8. Çok naif!

Bu şapkayı her kadın takamaz. 

Naif bir kadının takacağı şapka bu olurdu ya da bu şapka bir kadın olsaydı çok naif biri olurdu. 

Bu şapkayı sevdiyseniz ilk görüşte karar verirsiniz. Burada.

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9. Süs sevenlere!

9. Süs sevenlere!

Baskılı kumaş kullanılarak tasarlanan bu şapka diğerlerine nazaran hoşunuza gitti mi?

Aslında baskı değil de taş olsaymış üzerindekiler çok daha şık olurmuş. Çok daha iddialı da olurmuş. Belki siz alıp üzerine taş işlersiniz?

Ürünü incelemek için tıklayın.

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10. Şoför Nebahat?

10. Şoför Nebahat?

Döneminin çok ilerisinde bir kadın Nebahat. Toplumsal cinsiyet kalıplarına meydan okuyan ve erkek işi olarak adlandırılan şoförlüğü de layığıyla yapan bir karakter.

Yıllar sonra bile bu kasketi görünce insanın aklına Şoför Nebahat geliyor. Öyle bir film işte!

Siz de basmakalıplardan sıkıldıysanız buraya tıklayın ve bir sembol olarak bu şapkayı alın.

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11. Bu şapka da çok hippi.

11. Bu şapka da çok hippi.

Hippi ruhunuzu temsil edecek şapka da bulunuyor neyse ki!

Bu şapka sizinle özdeşleşecek bir şapkaya dönüşür. Sizi tanımlayan bir parçanız bile olur. 

Aman dikkat!

Ürünü incelemek için tıklayın.

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12. Şekil almayan saçları gizlemek için de şapka.

12. Şekil almayan saçları gizlemek için de şapka.

Kışın yağlanan, hızlı bozulan saçlarla uğraşacak zamanınız olmadığında bile bir şapka hayat kurtarır. 

Çabuk elektrikleyip bozulan saçlarla uğraşmak yerine takın bir şapka rahat edin. 

Ürünü incelemek için tıklayın.

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13. Benim favorim bu oldu.

13. Benim favorim bu oldu.

Yazın hasır şapka takmayı sevenlerin kışın da takacağı şapka burada.

Uzaklardan bile kendini belli edecek, sizi oldukça havalı bir kadına dönüştürecek şey sadece bir şapka. 

Rengi de çok güzel. Uzun bir palto ile çok uyumlu olacağı kesin.

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14. Ressam şapkası değil de ne?

14. Ressam şapkası değil de ne?

İçinizdeki o sanatçı kadını ortaya çıkaracak yegane şey belki de bu şapkadır. 

Bu şapkayı takıp sergi gezmek size kendinizi çok iyi hissettirebilir. 

2024'te ufak tefek değişimleri bu yönünüzü geliştirmek için yapın. Burada.

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15. Kapitone şapkalar da çok güzelmiş.

15. Kapitone şapkalar da çok güzelmiş.

Şapkanızı nasıl alırdınız?

Yepyeni bir şapka denemek için kapitone bir şapkaya ne dersiniz? Bu şapkayı kapitone bir mont ile giymek çok mu boğucu olur acaba? 

Ne dersiniz?

Ürünü incelemek için tıklayın.

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