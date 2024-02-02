BİM'e HP Notebook Geliyor! 6 Şubat - 9 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e HP Notebook Geliyor! 6 Şubat - 9 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
9 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 11.999 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL
Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL
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Pelüş Koala 219 TL
Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
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