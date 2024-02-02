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BİM'e HP Notebook Geliyor! 6 Şubat - 9 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e HP Notebook Geliyor! 6 Şubat - 9 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
02.02.2024 - 11:07

9 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Keysmart Nofrost Buzdolabı 11.999 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 11.999 TL

  • Keysmart Buzdolabı 9.999 TL

  • Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

  • LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.799 TL

  • HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL

  • Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 259 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL

  • Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL

  • Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

  • Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL

  • Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

  • Polosmart Ledli Cımbız 75 TL

  • Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL

  • Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL

  • Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

  • Philips Epilatör 579 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

  • Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL

  • Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL

  • Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL

  • Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL

  • Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL

  • Yüz Temizleme Fırçası 39 TL

  • Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL

  • Göz Altı Masaj Aleti 135 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL

  • Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL

  • Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL

  • Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL

  • Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL

  • Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml 34,50 TL

  • Bulaşıklık 59 TL

  • 15 Bölmeli Organizer 36,50 TL

  • Turşuluk 1500 ml 42,50 TL

  • Zeytinlik 2500 ml 49,50 TL

  • Saplı Gırgır 47,50 TL

  • İkili Süzgeç 55 TL

  • Dolap İçi Yumurtalık 69 TL

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 69 TL

  • Hobi Masası 69 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 27,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 24,50 TL

Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL

Chef's Karnıyarık Tencere 319 TL

  • Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 419 TL

  • Paşabahçe İconic Kase 17 cm 24,50 TL

  • Paşabahçe Hasır Oval Tabak 36,50 TL

  • Paşabahçe Patisserie Cam Saklama Kabı 79 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 27,50 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL

  • LAV Keops Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

  • LAV Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 75 TL

  • Melamin Desenli Orta Boy Tepsi 49,50 TL

  • Melamin Desenli Şekerlik 69 TL

  • Melamin Desenli Ekmeklik 42,50 TL

  • Silikon Kapak Seti 6'lı 69 TL

  • Silikon Mutfak Seti 99 TL

  • Çok Amaçlı Mutfak Makası 55 TL

  • Saklama Kutusu 7,5 Litre 47,50 TL

  • Saklama Kutusu 1,5 Litre 23,50 TL

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Pelüş Koala 219 TL

Pelüş Koala 219 TL

  • Barbie Bebek 129 TL

  • Oyuncak Dinozor ve Yavrusu 79 TL

  • Eğitici İletişim Oyunu 69 TL

  • Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 189 TL

  • Lisanslı İlerlemeli Kutu Oyunları 69 TL

  • Denge Oyunu 99 TL

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

  • Kadın Pijama Takımı 225 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL

  • Askılı Çanta 149 TL

  • Cüzdan 85 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 135 TL

  • Erkek Triko Hırka 209 TL

  • Kadın Eşofman Altı 109 TL

  • Kadın-Erkek Suni Deri Eldiven 149 TL

  • Kadın-Erkek Kar Eldiveni 169 TL

  • Çocuk Kar Eldiveni 159 TL

  • Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

  • Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL

  • Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 149 TL

  • Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL

  • Wellsft Çift Kişilik Battaniye 239 TL

  • Wellsft Tek Kişilik Battaniye 189 TL

  • Erkek Terlik 69 TL

  • Kadın Flanel Terlik 75 TL

  • Yüz Havlusu 54,50 TL

  • El Havlusu 24,50 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 149 TL

  • Keçe Kapı Önü Paspası 32,50 TL

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