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ŞOK'a Philips Smoothie Blender Geliyor! 3 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Philips Smoothie Blender Geliyor! 3 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
01.02.2024 - 12:29

ŞOK 3 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Şubat 2024 - 6 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Onvo Dijital Airfryer 2.199 TL

Onvo Dijital Airfryer 2.199 TL

  • Sprey Yağdanlık 59,95 TL 

  • Airfryer Izgara Teli 159 TL 

  • 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL

  • Salta 5 Parça Mutfak Seti 129 TL 

  • Petcom Şarjörlü Rende 119 TL 

  • Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL 

  • Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 24,95 TL 

  • 420 cc Cam Pipetli Yeşil Bardak 99,95 TL 

  • 2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL

  • 170 cc Vakumlu Cam Saklama Kabı 39,95 TL 

  • 6'lı Bardak Altlığı 59,95 TL 

  • 4'lü Kül Tablası 49,95 TL

  • Sebze Kesme Bıçağı 99,95 TL 

  • Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 149 TL

  • Petcom Kabak Desenli Tepsi 59,95 TL

  • Teleskopik Lavabo Organizatörü 39,95 TL

  • Silikon Maşa 24,95 TL 

  • 3'lü Servis Seti 14,95 TL

  • Barbie Mini Karakterler 29,95 TL

  • 30 cm Kariyer veya Balerin Bebek 129 TL 

  • Çanta 14,95 TL 

  • Fırın 14,95 TL 

  • Çamaşır Makinesi 14,95 TL 

  • Çizim Seti 49,95 TL 

  • Valiz 24,95 TL 

  • Lisanslı Lolipop Sürpriz Yumurta 49,95 TL 

  • Lisanslı Dev Sürpriz Yumurta 69,95 TL 

  • Manyetik Figür Oyun Seti 34,95 TL 

  • My Little Pony Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL

  • Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL 

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 299 TL 

  • NERF Elite 2.0 Tetrad 299 TL 

  • 24 cm Spiderman Hareketli Figür 279 TL

Sunny Uhd 50'' Webos Dualled TV 10.999 TL

Sunny Uhd 50'' Webos Dualled TV 10.999 TL

  • Hoover 10 kg Çamaşır Makinesi 11.799 TL

  • Dolce Vita Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı 1.249 TL

  • Hoover 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 15.499 TL

  • Hoover 9 kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

  • Awox Steamplus Ütü 629 TL

  • Awox Demplus İndigo Mavi Çay Makinesi 779 TL

  • Leggno Gourmet Pro 1800 W Sandviç ve Tost Makinesi 1.899 TL

  • Awox Kıyma Makinesi 1.349 TL

  • Philips Daily Collection Smoothie Blender 1.599 TL

Ayza Siyah Parlak / Gri Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 3.279 TL

Ayza Siyah Parlak / Gri Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Köşe 3.279 TL

  • Ayza Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Oval 3.229 TL

  • Akrilik Kare Duş Teknesi 2.799 TL

  • Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.149 TL

  • Akrilik Oval Duş Teknesi 2.799 TL

  • Duru Banyo Dolabı 5.499 TL

  • Fokus Banyo Dolap 5.499 TL

  • Duru Banyo Boy Dolap 2.899 TL

  • Fokus Banyo Boy Dolap 2.899 TL

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