1 - 14 Şubat 2024 Migroskop Kataloğu
1 - 14 Şubat 2024 Migroskop Kataloğu
Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 1 Şubat - 14 Şubat Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1-2-3-4 Şubat tarihlerinde sabunlarda %30 indirim👇
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5-6-7-8 Şubat tarihlerinde saç boyaları ve saç şekillendiricilerinde %30 indirim
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9-10-11-12 Şubat tarihleri arasında çamaşır deterjanlarında %25 indirim 👇
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9-10-11-12-13-14 Şubat tarihleri arasında parfüm çeşitlerinde %50 indirim👇
10-11-12-13-14 Şubat tarihleri arasında elektrikli küçük ev aletlerinde ve kişisel bakım ürünlerinde %25 indirimde
13-14-15-16 Şubat tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim.
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Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 g 99,90 TL
Migros Nohut 1 kg 41,90 TL
Migros Kaymak 200 g 47,50 TL
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Uzman Kasap ürünleri;
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Mr. NO Dardanel 2. si %50 indirimli 👇
Erşan Dana Kasap Sucuk 300 g 149 TL
Taciroğlu 3 Dilimli Beyaz Peynir 450 g 159,90 TL
Sütaş Süzme Yoğurt 750 g 66,90 TL
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Irmak Toz Şeker 5 kg 139,90 TL
Efor Rize Siyah Çay 1 kg 99,90 TL
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Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99,90 TL
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Sevgililer Günü'nde özel fırsatlar Migros'ta!
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Tursil 8 kg 53 Yıkama 214,90 TL
Macromax Easy Temizlik Seti 149,90 TL
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Colgate Sensation White Diş Macunu 75 ml 39,90 TL
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Flormar oje çeşitlerinde %30 indirim👇
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Her 25 TL alışverişe SEÇ-AL👇
Monet Hediyeli Ürünler 👇
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Mutfak ürünleri;
Peluşlarda %30 indirim👇
Elektrikli bisiklet çeşitleri👇
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Airpods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık 3.799 TL
Kiwi KSI645 Portatif Buharlı Kırışıklık Giderici 599,90 TL
Nasa U.S Triangle Valiz Kabin Boy 699,90 TL
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Lisanslı Oyun Çadırı 349,90 TL
Çok Amaçlı Çanta 349,90 TL
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