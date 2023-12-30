Yalı Çapkını Dizisinin 52. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını Dizisinin 52. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını dizisi dün 52. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı!
İnanılmaz gelişmelerin yaşandığı bu bölümde gelin bakalım neler olmuş!
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Seyran televizyona çıkarak ortalığı yangın yerine çevirdi! Halis Korhan ve aile bireylerinin hepsi çılgına döndü...
Halis Korhan, Ferit'e bu durumu düzeltmesi için gereken konuşmayı yaptı. Gülgün, Seyran'ın başına gelebileceklerden korktuğu için kendi yanına aldı.
Otelden ayrılan Kazım Ağa'lar, Şehmuz'un evine gitti. Bir yandan Suna, Seyran'la buluştu ve televizyonda yaptığı konuşmaların hesabını sordu.
Ferit ise yalıyı terk edince Seyran ile Gülgün'ün yanına gitti. Ferit ve Seyran ayrılık konuşmasını yapmak ve avukatla görüşmek için dışarı çıktılar.
Ferit ise mekanın çıkışında bekleyen gazetecilere Seyran'ın yalan söylediğini ve anlattığı hiçbir şeyin doğru olmadığını söyledi. Yani Seyran'dan intikamını çok kötü aldı.
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Seyran bu olanların üzerini kapatıp kenara çekilmeyecek elbette.
Yeni bölümde bakalım bizi neler bekliyor!
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