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Yalı Çapkını Dizisinin 52. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

etiket Yalı Çapkını Dizisinin 52. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 17:05

Yalı Çapkını dizisi dün 52. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı! 

İnanılmaz gelişmelerin yaşandığı bu bölümde gelin bakalım neler olmuş!

''Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'' 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 30.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Seyran televizyona çıkarak ortalığı yangın yerine çevirdi! Halis Korhan ve aile bireylerinin hepsi çılgına döndü...

Seyran televizyona çıkarak ortalığı yangın yerine çevirdi! Halis Korhan ve aile bireylerinin hepsi çılgına döndü...

Halis Korhan, Ferit'e bu durumu düzeltmesi için gereken konuşmayı yaptı. Gülgün, Seyran'ın başına gelebileceklerden korktuğu için kendi yanına aldı.

Halis Korhan, Ferit'e bu durumu düzeltmesi için gereken konuşmayı yaptı. Gülgün, Seyran'ın başına gelebileceklerden korktuğu için kendi yanına aldı.

Otelden ayrılan Kazım Ağa'lar, Şehmuz'un evine gitti. Bir yandan Suna, Seyran'la buluştu ve televizyonda yaptığı konuşmaların hesabını sordu.

Otelden ayrılan Kazım Ağa'lar, Şehmuz'un evine gitti. Bir yandan Suna, Seyran'la buluştu ve televizyonda yaptığı konuşmaların hesabını sordu.

Haki yün kaban 11.099,00 TL burada.

Ferit ise yalıyı terk edince Seyran ile Gülgün'ün yanına gitti. Ferit ve Seyran ayrılık konuşmasını yapmak ve avukatla görüşmek için dışarı çıktılar.

Ferit ise yalıyı terk edince Seyran ile Gülgün'ün yanına gitti. Ferit ve Seyran ayrılık konuşmasını yapmak ve avukatla görüşmek için dışarı çıktılar.

Rue marka ceket 3.936,00 TL burada.

Rue marka pantolon 3.460,00 TL burada.

Ferit ise mekanın çıkışında bekleyen gazetecilere Seyran'ın yalan söylediğini ve anlattığı hiçbir şeyin doğru olmadığını söyledi. Yani Seyran'dan intikamını çok kötü aldı.

Ferit ise mekanın çıkışında bekleyen gazetecilere Seyran'ın yalan söylediğini ve anlattığı hiçbir şeyin doğru olmadığını söyledi. Yani Seyran'dan intikamını çok kötü aldı.

Seyran bu bölümde tarzı çok cool bir kaban tercih etmiş.

Kruvaze vatkalı kaban 9.599,00 TL burada.

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Seyran bu olanların üzerini kapatıp kenara çekilmeyecek elbette.

Seyran bu olanların üzerini kapatıp kenara çekilmeyecek elbette.

Seyran'ın merak edilen sweatshirt markası Dagi!

Dagi marka polo yaka sweatshirt 574,98 TL burada.

Yeni bölümde bakalım bizi neler bekliyor!

Yeni bölümde bakalım bizi neler bekliyor!

Kazak ve pantolonun markası Stradivarius! 

Pantolon 1.150,00 TL.

Beğenenler için pantolon burada.

Benzer parçaların hepsine buradan ulaşabilirsiniz!

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