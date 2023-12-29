Soğuktan Kızarmış Gibi Doğal Görünüm Veren Bu Kırmızı Allıklar Tam Size Göre!
Soğuktan Kızarmış Gibi Doğal Görünüm Veren Bu Kırmızı Allıklar Tam Size Göre!
Makyaj koleksiyonunuza eklemeniz gereken 11 kırmızı allığı sizin için listeledik. Note, Golden Rose, Pastel gibi markaların da ürünlerine yer verdiğimiz içerikte, pratikliği ve pigmenti ile öne çıkan Soltis allığı da bulabilirsiniz. Nemli ve yumuşak dokusuyla kullanım kolaylığı sağlarken, renkleri ve pigmentleriyle yüzünüze canlılık katacak birbirinden güzel kırmızı allıklar aşağıda sizi bekliyor.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 29.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Note Happy Tint Lip & Cheek ile kusursuz ve doğal bir görünüm.
Omeda Eelhoe On The Go Blush Allık makyaj rutininizi kolaylaştıracak.
Golden Rose Ruj & Allık kremsi ve hafif yapısıyla gün boyu taze görünün.
Soltis Nemlendirici Stick Allık kalıcı etkisiyle uzun süren doğallık.
Pastel Profashıon Crush Allık, kusursuz makyajınızın vazgeçilmezi olacak.
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Pastel Pro Fashion Krem Allık, hafif ve kremsi formülüyle cildinizle tamamen bütünleşir.
Pastel Pastel Show Your Joy Likit Allık No: 52 Allık doğal görünüme yepyeni bir dokunuş sizi bekliyor!
New Well Sıvı Allık pürüzsüz parlaklığı yeni bir boyuta taşıyacak.
Daha canlı dudaklar ve yanaklar için multifonksiyonlu Pastel Lip To Cheek Tint
I Heart Revolution Watermelon Dewy Tınt Allık çantanızda sürekli taşımak isteyeceksiniz.
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Yoğun Pigmentli Likit Allık Mood Booster
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