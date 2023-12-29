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Soğuktan Kızarmış Gibi Doğal Görünüm Veren Bu Kırmızı Allıklar Tam Size Göre!

etiket Soğuktan Kızarmış Gibi Doğal Görünüm Veren Bu Kırmızı Allıklar Tam Size Göre!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 11:40

Makyaj koleksiyonunuza eklemeniz gereken 11 kırmızı allığı sizin için listeledik. Note, Golden Rose, Pastel gibi markaların da ürünlerine yer verdiğimiz içerikte, pratikliği ve pigmenti ile öne çıkan Soltis allığı da bulabilirsiniz. Nemli ve yumuşak dokusuyla kullanım kolaylığı sağlarken, renkleri ve pigmentleriyle yüzünüze canlılık katacak birbirinden güzel kırmızı allıklar aşağıda sizi bekliyor. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Note Happy Tint Lip & Cheek ile kusursuz ve doğal bir görünüm.

Note Happy Tint Lip & Cheek ile kusursuz ve doğal bir görünüm.

Dudak ve yanak renklendirici likit allık 03 Sweet Pink rengi ile yanaklarına canlı bir görünüm verebilirsin. Yanak ve dudaklarda birlikte uygulandığında bütün ve kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar. 

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Çok beğendim. Beyaz tenliyim haliyle bir damlası bile yetiyor. Toz allıklar gibi yanaktan uçup gitmiyor kalıcı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Omeda Eelhoe On The Go Blush Allık makyaj rutininizi kolaylaştıracak.

Omeda Eelhoe On The Go Blush Allık makyaj rutininizi kolaylaştıracak.

Eelhoe On The Go Blush Waterproof stick allık makyaj rutininizi kolaylaştırmak, gün boyu taze ve canlı bir görünüm elde etmek için tasarlanmış. Suya dayanıklı formülüyle favoriniz olmaya aday.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Golden Rose Ruj & Allık kremsi ve hafif yapısıyla gün boyu taze görünün.

Golden Rose Ruj & Allık kremsi ve hafif yapısıyla gün boyu taze görünün.

Hem allık hem de ruj olarak kullanılabilen LIP & BLUSH, kremsi ve hafif yapısı ile dudakları ve yanakları renklendirir. Daha canlı görünüm için istediğiniz yoğunlukta uygulayabilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Soltis Nemlendirici Stick Allık kalıcı etkisiyle uzun süren doğallık.

Soltis Nemlendirici Stick Allık kalıcı etkisiyle uzun süren doğallık.

Nemli ve yumuşak dokusuyla kullanım kolaylığı sağlarken, kalıcı etkisi ve pratik stick tasarımıyla her an her yerde taze bir renk dokunuşu yapmanıza olanak tanır. 

Bir kullanıcının yorumu söyle;

Beklentisiz aldım ama çok beğendim tek sürüşte bile rengini baya belli ediyor stick ürün olması da baya pratik olmuş. Bitince kesinlikle tekrar alırım. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Pastel Profashıon Crush Allık, kusursuz makyajınızın vazgeçilmezi olacak.

Pastel Profashıon Crush Allık, kusursuz makyajınızın vazgeçilmezi olacak.

Pastel Profashion Crush Blush, yumuşak ve ipeksi yapısı sayesinde kolayca uygulanır. Yanaklarınızda taze ve doğal bir etki bırakırken, günlük makyajınıza sıcaklık ve canlılık ekler.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Tek kelimeyle harika. Kalıcı, rengi belirgin, uygulaması kolay. Teşekkürler ☺️

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Pastel Pro Fashion Krem Allık, hafif ve kremsi formülüyle cildinizle tamamen bütünleşir.

Pastel Pro Fashion Krem Allık, hafif ve kremsi formülüyle cildinizle tamamen bütünleşir.

Profashion Cream Blush ile makyajınızı pürüzsüz bir dokunuşla ortaya çıkarın. Kremsi formülüyle cildinizle tamamen bütünleşerek doğal ve taze bir gönüme kavuşturur.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Çok güzel kullanışlı pahalı markalara para vermeye gerek yok.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Pastel Pastel Show Your Joy Likit Allık No: 52 Allık doğal görünüme yepyeni bir dokunuş sizi bekliyor!

Pastel Pastel Show Your Joy Likit Allık No: 52 Allık doğal görünüme yepyeni bir dokunuş sizi bekliyor!

24 saat nem verme özelliğiyle bu kışın yeni favorisi olacak Show Your Joy Likit Allık Serisi ile ıslak, taze ve doğal görünüm sizi bekliyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

New Well Sıvı Allık pürüzsüz parlaklığı yeni bir boyuta taşıyacak.

New Well Sıvı Allık pürüzsüz parlaklığı yeni bir boyuta taşıyacak.

New Well Sıvı Allık (Mat) NO06 kremsi aydınlatıcı; pürüzsüz parlaklığı yeni bir boyuta taşır, parıldayan mükemmel bir ışık şekillendiricisi olarak beğeninizi toplayacak. Yanaklarınızda, dudaklarınızda ve göz çevrenizde kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Dokusunu ve sedefli olmasını beğendim. Renk beklediğim gibi geldi 😍Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Daha canlı dudaklar ve yanaklar için multifonksiyonlu Pastel Lip To Cheek Tint

Daha canlı dudaklar ve yanaklar için multifonksiyonlu Pastel Lip To Cheek Tint

Pastel Lip To Cheek Tint Lolita  ister ruj isterseniz allık olarak kullanabilirsiniz. Bitki özleriyle formüle edilmiş, su bazlı ve hafif formülü sayesinde dudaklara doğal bir renk veren, yanaklarda ise gün boyu canlı ve fresh bir görünüm sunan Lolita allık sizler için.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

I Heart Revolution Watermelon Dewy Tınt Allık çantanızda sürekli taşımak isteyeceksiniz.

I Heart Revolution Watermelon Dewy Tınt Allık çantanızda sürekli taşımak isteyeceksiniz.

I Heart Revolution Watermelon Allık ıslak bitişli ve her ten rengine uyacak canlı tonuyla sizinde favoriniz olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Yoğun Pigmentli Likit Allık Mood Booster

Yoğun Pigmentli Likit Allık Mood Booster

Yazın güneşten yanmış gibi, kışın da üşümüş gibi duran çok doğal bir görüntü veren Mood Booster yoğun pigmentli likit allık, günlük makyajınızda tamamlayıcı olacak.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Çantaya atıp çıkmalık güzel renk veriyor❤️

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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