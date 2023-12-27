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Dolabında Aynı Kıyafetleri Görmekten Sıkılanlar İçin Uygun Fiyatlı 13 Öneri

etiket Dolabında Aynı Kıyafetleri Görmekten Sıkılanlar İçin Uygun Fiyatlı 13 Öneri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 10:01

Lithe markasının kaliteli ürünlerini kullanıcılar adeta kapışıyor. Özenle sizin için belirlediğimiz, yılın son indirim fırsatlarıyla daha cazip hale gelen bu ürünler, kesinlikle gönlünüzü çalacak. Hem kalitesiyle hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Lithe ürünlerine sahip olmanın tam zamanı. Bu eşsiz fırsatı kaçırmayın, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada yaşayın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Oversize mont arayışında olanlara duyurulur.

1. Oversize mont arayışında olanlara duyurulur.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Mont gayet güzel, fiyat performans denebilir. Hafif ve rahat 163 boy 58 kiloya 38 beden bu şekilde oldu. Oversize olduğu için bence tam uygun kalıp. 

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2. Hazır yılbaşı da gelmişken süslü bir kazağa ne dersiniz?

2. Hazır yılbaşı da gelmişken süslü bir kazağa ne dersiniz?

Yumuşacık dokusuyla kullanıcıların memnun kaldığı bu taş işlemeli kazağı deri pantolonlarınızla, eteklerinizle, kumaş pantolonlarınızla kolayca kombinleyerek şıklığı yakalayabilirsiniz.

Burada

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3. Deri ve farklı bir cekete ihtiyacınız varsa...

3. Deri ve farklı bir cekete ihtiyacınız varsa...

Ürünün kalıbı duruşu tam istediğim gibi ve mankendekiyle aynı. Benim boyum kısa olduğu için kolları biraz uzun geldi ama kollarının uzunluğu da normalde mankendeki gibi. Kalın bir ceket değil ama bu zaten fotoğraftan da anlaşılıyor. Tam bir fiyat performans ürünü, tereddüt etmeden alın.

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4. Son zamanların en favori modellerinden biri olan saç örgü desenine bir şans verin.

4. Son zamanların en favori modellerinden biri olan saç örgü desenine bir şans verin.

3 farklı renk seçeneği bulunan bu kazağın bej rengini biz çok beğendik. Jeanlerinizle, eteklerinizle, hatta kumaş pantolonlarınızla bu kazağı kombinleyebilirsiniz. 

Sepette 316 TL. Burada

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5. Sezonun büyüyen modası yelek şıklığına bu modelle katılmaya ne dersiniz?

5. Sezonun büyüyen modası yelek şıklığına bu modelle katılmaya ne dersiniz?

Kaliteli duruşuyla hem tek başına hem de içine kazak, gömlek giyilerek de kombinlenebilecek bu yelek oldukça uygun fiyatlı. Çizgili kumaşıyla dikkat çeken bu modelin bir de beyaz rengi var.Buraya tıktık

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6. Dolabınızın kurtarıcı parçası olacağından emin olduğumuz bu bluz ayrıca her kıyafetinizle uyum sağlayacak.

6. Dolabınızın kurtarıcı parçası olacağından emin olduğumuz bu bluz ayrıca her kıyafetinizle uyum sağlayacak.

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Toz pembe rengini almıştım çok beğendim o yüzden bu rengini de aldım çok güzel. Rengi çok tatlı ve canlı. Ölçülerim 1.70 boy, 61 kg ve standart beden rahatlıkla oldu. Kalıbı vücudu tam sarıyor, tavsiye ederim.

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7. Yazın dışarı çıkarken sürekli elinizin gideceği o tulumu bulduk.

7. Yazın dışarı çıkarken sürekli elinizin gideceği o tulumu bulduk.

Ütü gerektirmeyen bu pratik parça, hem ekonomik hem de stil sahibi bir seçenek. Şapkanızı, güneş gözlüğünüzü ve çantanızı da kombininize ekleyerek yazın keyfini çıkarabilirsiniz. Bu tulum, sıcak yaz günlerinde dışarı çıkarken size hem konfor hem de şıklık sunuyor.

Burada

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8. Yazlık alışverişini kışın yapanlar için bu elbise tam sepete atmalık.

8. Yazlık alışverişini kışın yapanlar için bu elbise tam sepete atmalık.

3 farklı renk seçeneği bulunan ajurlu, triko elbise sadece 204 TL.

Buradan ulaşın

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9. Uygun fiyatlı bu bluz sayesinde şıklığı yakalamanız oldukça hesaplı olacak.

9. Uygun fiyatlı bu bluz sayesinde şıklığı yakalamanız oldukça hesaplı olacak.

Farklı tasarımıyla dikkat çeken bu kolsuz bluz, siyah ve beyazın uyumunu gözler önüne seriyor. 

Sepette %20 indirimde 144 TL.  Burada

Çok hoş bir ürün, tavsiye ederim.

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10. Sıcak hava koşullarında bile vücudun nefes almasını sağlayan keten elbiselere bir şans verin istedik.

10. Sıcak hava koşullarında bile vücudun nefes almasını sağlayan keten elbiselere bir şans verin istedik.

Keten elbiseler, yaz aylarında hem rahatlık hem de şıklık arayanlar için ideal bir seçenek. Sıcak yaz günlerinde serin kalmanızı sağlayacak bu elbise, aynı zamanda tarzınızı da yansıtmanıza yardımcı olacak.

Buradan ulaşın

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11. Şık çizgili bir pantolona ne dersiniz?

11. Şık çizgili bir pantolona ne dersiniz?

Beli lastikli olduğundan rahat kullanım sağlayan bu kumaş pantolon, size çok yakışacak. Gömlek ve bluzlerle basic ve şık kombinler yaratacak bu modeli mutlaka incelemelisiniz.

Sepette %20 indirimle 252 TL.

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12. Korse beli sayesinde minik göbüşünüz kombininizi bozmayacak.

12. Korse beli sayesinde minik göbüşünüz kombininizi bozmayacak.

Kesinlikle tavsiye ediyorum ayrıca kargo çok hızlıydı. 1.55 boy 60 kg M beden oldu açılma payında var gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. 🙏🏻

Buradan ulaşabilirsiniz

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13. En güzelini en sona bırakmak istedik.

13. En güzelini en sona bırakmak istedik.

Çizgili kazaklar bu sezon oldukça ilgi görüyor. Kahverengi ve bej renginin uyumunu biz çok beğendik. 

Fiyatı 456 TL'ye düşüyor. Buraya tıktık

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