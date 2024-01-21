Yalı Çapkını Dizisinin 54. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!

Yalı Çapkını dizisi dün 54. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı!

Bu bölümde inanılmaz gelişmeler yaşandı! Latif Bey'in herkesten sakladığı bir sır gün yüzüne çıktı.

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