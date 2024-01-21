Yalı Çapkını Dizisinin 54. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!
Yalı Çapkını Dizisinin 54. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!
Yalı Çapkını dizisi dün 54. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı!
Bu bölümde inanılmaz gelişmeler yaşandı! Latif Bey'in herkesten sakladığı bir sır gün yüzüne çıktı.
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Seyran ve Gülgün hanım, Latif Bey ile ilgili olan durumu öğrenince Seyran, Latif Bey ile yüzleşmeye gitti.
Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan Ferit, bu süreçte Nevra'yı kendine inandırma çabalarına devam etti.
Orhan, Kazım'dan kurtulmak istediği için korkunç bir plan yaptı.
Kendi parasını kazanmak isteyen Seyran, beklenmedik bir iş teklifini değerlendirmek istedi.
Moda ikonumuz Gülgün Hanım'ın aşırı cool kazağını nasıl buldunuz?
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Pelo'nun bu kombininde tercih ettiği kazak çok merak edilmişti.
Seyran'ın bu sahnede tercih ettiği kombinin parçalarının hepsi burada.
Nevra'nın bu kombinine hayran kaldığımızı söylemeliyiz. Balıkçı yaka triko ve kabanın stili çok trend!
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