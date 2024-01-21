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Yalı Çapkını Dizisinin 54. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!

etiket Yalı Çapkını Dizisinin 54. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markaları Burada!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 12:23

Yalı Çapkını dizisi dün 54. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı! 

Bu bölümde inanılmaz gelişmeler yaşandı! Latif Bey'in herkesten sakladığı bir sır gün yüzüne çıktı.

''Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'' 

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''Bu içerik 20.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Seyran ve Gülgün hanım, Latif Bey ile ilgili olan durumu öğrenince Seyran, Latif Bey ile yüzleşmeye gitti.

Seyran ve Gülgün hanım, Latif Bey ile ilgili olan durumu öğrenince Seyran, Latif Bey ile yüzleşmeye gitti.

Seyran'ın efsane elbisesini merak edenler buraya!

Zimmerman marka elbise 17.195,00 TL.

Beğenenler için elbise burada.

Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan Ferit, bu süreçte Nevra'yı kendine inandırma çabalarına devam etti.

Yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan Ferit, bu süreçte Nevra'yı kendine inandırma çabalarına devam etti.

Suna'nın tercihi gömlek elbise 999,99 TL.

Mango marka elbise burada.

Orhan, Kazım'dan kurtulmak istediği için korkunç bir plan yaptı.

Orhan, Kazım'dan kurtulmak istediği için korkunç bir plan yaptı.

Setre marka elbise 2.549,00 TL.

Beğenenler için elbise burada.

Kendi parasını kazanmak isteyen Seyran, beklenmedik bir iş teklifini değerlendirmek istedi.

Kendi parasını kazanmak isteyen Seyran, beklenmedik bir iş teklifini değerlendirmek istedi.

Pantolon 2.775,00 TL burada.

Yelek 3.745,00 TL burada.

Moda ikonumuz Gülgün Hanım'ın aşırı cool kazağını nasıl buldunuz?

Moda ikonumuz Gülgün Hanım'ın aşırı cool kazağını nasıl buldunuz?

Kazak 2.429,00 TL burada.

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Pelo'nun bu kombininde tercih ettiği kazak çok merak edilmişti.

Pelo'nun bu kombininde tercih ettiği kazak çok merak edilmişti.

Oversize tasarım kazağın tarzı çok trend.

Kazak 4.600,00 TL burada.

Seyran'ın bu sahnede tercih ettiği kombinin parçalarının hepsi burada.

Seyran'ın bu sahnede tercih ettiği kombinin parçalarının hepsi burada.

Kazak 1.500,00 TL burada.

Kaban 4.799,50 TL burada.

Nevra'nın bu kombinine hayran kaldığımızı söylemeliyiz. Balıkçı yaka triko ve kabanın stili çok trend!

Nevra'nın bu kombinine hayran kaldığımızı söylemeliyiz. Balıkçı yaka triko ve kabanın stili çok trend!

Balıkçı yaka triko 449,99 TL burada.

Kaban 3.999,99 TL burada.

Benzer parçaları incelemek isteyenler için ürünlerin oluşturduğu koleksiyon burada!

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