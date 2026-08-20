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Vücut Bakımında Ne Kadar Gurusun?

etiket Vücut Bakımında Ne Kadar Gurusun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 20:31
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Yüz bakımına gösterdiğin özeni vücuduna da gösteriyor musun, yoksa duş jeliyle işi kapatanlardan mısın? Nemlendirmeden peelinge, güneş korumasından el ve ayak bakımına kadar aslında dikkat edilmesi gereken pek çok detay var. 

Bakalım sen vücut bakımının tüm inceliklerini bilen bir guru musun, yoksa rutininin biraz güncellenmeye mi ihtiyacı var? Hazırsan başlayalım! 👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Duşta kullandığın ürünleri neye göre seçiyorsun?

2. Vücut bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?

3. Yaz aylarında omuzlarına ve kollarına güneş kremi sürer misin?

4. Vücut peelingi yapar mısın?

5. Boyun ve göğüs bölgesinin bakımına dikkat eder misin?

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6. Vücudunda yeni ve farklı bir ürün deneyeceğin zaman ne yaparsın?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Duş alırken suyun sıcaklığı nasıl oluyor?

8. Son olarak, senin için vücut bakımı ne anlama geliyor?

Bakım rutinin biraz ilgi bekliyor!

Sen vücut bakımını genellikle cildin kuruduğunda ya da özel bir gün yaklaştığında hatırlıyorsun. Günlük hayatın yoğunluğu arasında nemlendirici sürmek, peeling yapmak veya ayaklarına bakım uygulamak kolayca aklından çıkabiliyor. Ama bunun için uzun ve karmaşık bir rutine ihtiyacın yok. Duştan sonra nemlendirici kullanmak ve güneşe açık bölgeleri korumak gibi küçük adımlarla başlayabilirsin. Önemli olan onlarca ürün kullanmak değil, cildinin neye ihtiyaç duyduğunu fark etmek. Biraz düzenle sen de kısa sürede bakım konusunda seviye atlayabilirsin!

Bakım konusunda gayet iyisin!

Vücut bakımına önem veriyorsun ama rutinin her zaman aynı düzenle ilerlemeyebiliyor. Nemlendiricini çoğu zaman kullanıyor, cildinin ihtiyaçlarını da genel olarak fark ediyorsun. Yine de güneş koruması, el ve ayak bakımı gibi bazı adımları zaman zaman atlayabiliyorsun. Senin için bakım biraz ihtiyaç, biraz da keyifli bir kendine zaman ayırma hâli. Birkaç küçük alışkanlığı düzenli hâle getirdiğinde rutinin çok daha güçlü olabilir. Yani guruluğa giden yolda oldukça iyi ilerliyorsun!

Bilinçli seviyedesin!

Sen resmen vücut bakımında uzman seviyesindesin! İçerik listelerini okuyor, hangi asidin ne işe yaradığını biliyorsun. Ürünleri bilinçli şekilde eşleştiriyor ve cildine göre uyarlıyorsun. Bu özenin sonucunda cildin muhtemelen parlak ve dengeli görünüyor. Artık sadece rutini değil, yaşam tarzını da cilt dostu hale getirmişsin. Tek dikkat etmen gereken şey, bazen fazla yüklenmemek! Çünkü cildimiz de ara sıra sadeleşmeye ihtiyaç duyar.

Sen gerçek bir vücut bakımı gurususun!

Vücut bakımını yalnızca güzel kokmak ya da özel günlerde hazırlanmak olarak görmüyorsun. Cildinin neye ihtiyaç duyduğunu biliyor, ürünlerini de buna göre seçmeye çalışıyorsun. Nemlendirmeden güneş korumasına, el bakımından ayak bakımına kadar hiçbir detayı kolay kolay atlamıyorsun. Üstelik her popüler ürünü hemen denemek yerine cildine uygun olup olmadığını düşünüyorsun. Bakım rutinin hem düzenli hem de oldukça bilinçli ilerliyor. Kısacası bu konuda senden tavsiye almak isteyenlerin sayısı hiç de az değildir!

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miray soysal
miray soysal
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