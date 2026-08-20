Vücut Bakımında Ne Kadar Gurusun?
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Yüz bakımına gösterdiğin özeni vücuduna da gösteriyor musun, yoksa duş jeliyle işi kapatanlardan mısın? Nemlendirmeden peelinge, güneş korumasından el ve ayak bakımına kadar aslında dikkat edilmesi gereken pek çok detay var.
Bakalım sen vücut bakımının tüm inceliklerini bilen bir guru musun, yoksa rutininin biraz güncellenmeye mi ihtiyacı var? Hazırsan başlayalım! 👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Duşta kullandığın ürünleri neye göre seçiyorsun?
2. Vücut bakımı konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?
3. Yaz aylarında omuzlarına ve kollarına güneş kremi sürer misin?
4. Vücut peelingi yapar mısın?
5. Boyun ve göğüs bölgesinin bakımına dikkat eder misin?
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6. Vücudunda yeni ve farklı bir ürün deneyeceğin zaman ne yaparsın?
7. Neredeyse bitiriyoruz! Duş alırken suyun sıcaklığı nasıl oluyor?
8. Son olarak, senin için vücut bakımı ne anlama geliyor?
Bakım rutinin biraz ilgi bekliyor!
Bakım konusunda gayet iyisin!
Bilinçli seviyedesin!
Sen gerçek bir vücut bakımı gurususun!
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