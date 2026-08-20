Vücut Bakımında Ne Kadar Gurusun?

Yüz bakımına gösterdiğin özeni vücuduna da gösteriyor musun, yoksa duş jeliyle işi kapatanlardan mısın? Nemlendirmeden peelinge, güneş korumasından el ve ayak bakımına kadar aslında dikkat edilmesi gereken pek çok detay var.

Bakalım sen vücut bakımının tüm inceliklerini bilen bir guru musun, yoksa rutininin biraz güncellenmeye mi ihtiyacı var? Hazırsan başlayalım! 👇🏻