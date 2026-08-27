article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Vücut Bakımında Çoğu Kişinin Atladığı 10 Küçük Ama Etkisi Büyük Adım

etiket Vücut Bakımında Çoğu Kişinin Atladığı 10 Küçük Ama Etkisi Büyük Adım

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Duş alıp nemlendirici sürmek vücut bakımı değildir... Sağlıklı ve bakımlı görünen bir cilt için bazı bakım adımlarını bilmelisiniz. Bu adımlar kolayca alışkanlık edinebileceğiniz ama vücudunuza çok iyi gelecek şeyler!

Gelin, birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Duştan sonra beklemeden nemlendiricinizi sürün.

Duş aldıktan sonra vücudunuzun tamamen kurumasını bekleyip nemlendirici sürüyor olabilirsiniz. Ama aslında cildiniz hafif nemliyken ürünleri uygulamalısınız! Böylece cildiniz ürünleri daha kolay bir şekilde emer. Bu da cildin kaybettiği nemi daha kolay geri kazanması demektir!

2. Haftada bir gün peeling yapın.

Ölü deri hücreleri cildinizin mat görünmesine neden olabilir. Düzenli bir şekilde peeling yaparsanız cildiniz daha canlı görünür. Ayrıca peeling sayesinde nemlendirici ürünler cildiniz tarafından daha kolay emilir. Fakat sık sık yapmamalısınız! Cildinizi yormadan haftada bir kez uygulamanız yeterlidir.

3. Boyun bölgesini unutmayın.

En çok ihmal edilen bölgelerden biri boyundur. Fakat bu bölge güneşten ve çevresel etkenlerden çok etkilenir. Yüzünüze sürdüğünüz bakım ürünlerini boyun bölgesine de uygulayabilirsiniz. Böylece vücudunuz genel olarak daha sağlıklı görünür.

4. Dirsek ve dizlere özen gösterin.

4. Dirsek ve dizlere özen gösterin.

En çok kuruyan bölgelerden ikisi dirsekler ve dizlerdir! Bu yüzden bu alanlara yoğun nemlendiriciler uygulamalısınız. Düzenli bir şekilde bakım yaparsanız sert görünüm zamanla azalır. Özellikle gece yatmadan önce bakım yapmanız daha etkili olur.

5. Ilık suyla duş alın.

Çok sıcak su sizi rahatlatıyor olabilir. Fakat cildinizin doğal nem dengesini bozabilir. Bu da beraberinde kuruluğu getirir. Ilık suyla duş alırsanız cildiniz nem dengesini daha kolay korur. Ayrıca duş sürenizin çok uzun olmamasına da dikkat edin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Güneş koruyucuyu her mevsim kullanın.

Birçoğumuz güneş koruyucuyu sadece yaz aylarında kullanıyoruz. Fakat güneş ışınları yılın her döneminde cildimizi etkiler... Açıkta kalan kollarınızı, bacaklarınızı ve boyun bölgenizi korumanız gerekiyor. Cildinizi düzenli olarak korursanız daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayabilirsiniz.

7. Temiz havlu kullanmaya dikkat edin.

Havlular nemli kaldığında bakteri oluşabilir. Bu yüzden havlularınızı düzenli bir şekilde değiştirmelisiniz. Temiz havlu kullanarak cilt sağlığınızı desteklemiş olursunuz. Bunun yanı sıra havluyu sert hareketlerle vücudunuza sürtmeyin. Nazik bir şekilde kurulanın!

8. Yeterli miktarda su için.

Vücut bakımı sadece dışarıdan yapılmaz! Gün içinde yeterli su tüketimi sayesinde cildiniz daha canlı görünebilir. Tabii ki tek başına mucize yaratmaz. Fakat sağlığınıza içten etki eden en önemli alışkanlıklardan biridir! Su tüketiminizi düzenli hale getirmelisiniz.

9. Tıraştan sonra cildinizi yatıştırın.

9. Tıraştan sonra cildinizi yatıştırın.

Tıraştan sonra cildiniz hassaslaşır. Bu yüzden yatıştırıcı ve nemlendirici ürünler kullanmalısınız. Aloe vera gibi sakinleştirici içeriklere sahip ürünleri tercih edebilirsiniz. Hem kızarıklığın hem de kuruluğun azalmasına yardımcı olur. Böylece daha rahat ve konforlu hissedersiniz!

10. Vücudunuzu gözlemleyin.

Bakım dediğimiz şey sadece ürün kullanmak değildir. Kuruluk, renk değişikliği ya da farklılıklar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Böylece cildinizin neye ihtiyacı olduğunu daha kolay görebilirsiniz ve bakım rutininizi buna göre şekillendirebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın