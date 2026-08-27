Vücut Bakımında Çoğu Kişinin Atladığı 10 Küçük Ama Etkisi Büyük Adım
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Duş alıp nemlendirici sürmek vücut bakımı değildir... Sağlıklı ve bakımlı görünen bir cilt için bazı bakım adımlarını bilmelisiniz. Bu adımlar kolayca alışkanlık edinebileceğiniz ama vücudunuza çok iyi gelecek şeyler!
Gelin, birlikte bakalım!
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1. Duştan sonra beklemeden nemlendiricinizi sürün.
2. Haftada bir gün peeling yapın.
3. Boyun bölgesini unutmayın.
4. Dirsek ve dizlere özen gösterin.
5. Ilık suyla duş alın.
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6. Güneş koruyucuyu her mevsim kullanın.
7. Temiz havlu kullanmaya dikkat edin.
8. Yeterli miktarda su için.
9. Tıraştan sonra cildinizi yatıştırın.
10. Vücudunuzu gözlemleyin.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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