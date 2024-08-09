VPN Kullanımının Türkiye'ye Maliyeti Günlük En Az 30 Milyon TL!

Webtekno'nun aktardığına göre, 1 saatlik Instagram kullanımı ortalama 600 MB veri harcıyor. Türkiye'de ise günlük ortalama 1,1 saat Instagram kullanılıyor.

Aktif kullanıcıların yarısının VPN ile Instagram'a girdiğini düşündüğümde, ayda ortalama 25 milyon Instagram kullanımı karşımıza çıkıyor.

Yukarıda belirtildiği üzere VPN ile yüzde 15 daha fazla harcama yapılınca ise günlük 759 MB ediyor.

25 milyon kişinin 99 MB kullanması da 2.475.000.000 MB ediyor ki bu da günde 2 milyon 416 bin 992,1875 GB ettiği anlamına geliyor.

Ülkemizdeki internet fiyatı 13,08 TL olarak dikkate alındığında ve VPN'nin aylık maliyeti 948 milyon 427 bin 734 TL olarak hesaplandığında, VPN'nin aylık maliyeti 948 milyon 427 bin 734 TL, günlük maliyeti de ortalama 31 milyon 614 bin 258 TL oluyor.