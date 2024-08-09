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VPN Kullanımının Türkiye'ye Maliyeti Günlük En Az 30 Milyon TL!

VPN Kullanımının Türkiye'ye Maliyeti Günlük En Az 30 Milyon TL!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 17:22

Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'ın kullanıma kapatılmasıyla vatandaşlar çareyi VPN'de buldu. Pek çok kişinin telefonuna, bilgisayarına kurduğu VPN programları ise internet kotamızı etkiliyor.

Peki VPN kullanımı, Türkiye'ye ne kadara mal oluyor?

Kaynak: WebTekno / Dilara Üstüncan

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Instagram, 2 Ağustos tarihinde BTK kararıyla erişime kapatıldı.

Instagram, 2 Ağustos tarihinde BTK kararıyla erişime kapatıldı.

Kullanıcılar, 'Instagram ne zaman açılacak?' sorusunu her gün sorsalar da, resmi kurumların görüşmelerini sürdürdüğü ve henüz net bir karara varılmadığı aktarılıyor.

Günlerdir erişime kapalı olan Instagram'a kullanıcılar ise VPN kullanarak bağlanıyor.

Günlerdir erişime kapalı olan Instagram'a kullanıcılar ise VPN kullanarak bağlanıyor.

VPN, kullanıcıların internet üzerindeki verilerini şifreleyerek esasında güvenli bir internet kullanımı sağlıyor. Instagram'a da erişimin sağlanabildiği VPN uygulamaları, son bir haftada milyonlarca kişi tarafından kullanıldı.

Öyle ki VPN uygulamaları, mobil mağazalarda birinci oldu.

Peki VPN kullanımı, internet kotasını nasıl etkiliyor?

Peki VPN kullanımı, internet kotasını nasıl etkiliyor?

Webtekno'nun aktardığına göre, kullanıcı ile internet arasındaki verileri şifreleyen ve ekstra veri kullanan VPN uygulamaları, internet kotasını da doğrudan etkileyebiliyor.

Şifreleme yapılması da veri paketlerini büyüterek internet kullanım kotasının daha hızlı dolmasına sebep oluyor.

VPN kullanmadan 1 GB olan kullanım, VPN ile yüzde 10 ila 15 arasında artış gösterebiliyor! Bu da 1,1 veya 1,15 GB internet kullanımı demek.

VPN kullanmadan 1 GB olan kullanım, VPN ile yüzde 10 ila 15 arasında artış gösterebiliyor! Bu da 1,1 veya 1,15 GB internet kullanımı demek.

VPN kullanımı da ülkelere farklı bir maliyete sebep olabiliyor. İnternet sansürünü zayıflatan VPN uygulamaları, devletin kontrol mekanizmaları da zayıflatmış oluyor. Haliyle ülkelerin daha fazla siber güvenlik alması gerekebiliyor. 

Ayrıca bir ülkede bulunan yerel izleyicilere sunulan içerikler, farklı ülkelerden de erişime açıldığında yerel hizmet sağlayıcılarının gelirleri de olumsuz etkilenebiliyor.

VPN'in Türkiye'ye maliyeti ise günlük en az 30 milyon lira!

VPN'in Türkiye'ye maliyeti ise günlük en az 30 milyon lira!

Webtekno'nun aktardığına göre, 1 saatlik Instagram kullanımı ortalama 600 MB veri harcıyor. Türkiye'de ise günlük ortalama 1,1 saat Instagram kullanılıyor.

Aktif kullanıcıların yarısının VPN ile Instagram'a girdiğini düşündüğümde, ayda ortalama 25 milyon Instagram kullanımı karşımıza çıkıyor.

Yukarıda belirtildiği üzere VPN ile yüzde 15 daha fazla harcama yapılınca ise günlük 759 MB ediyor.

25 milyon kişinin 99 MB kullanması da 2.475.000.000 MB ediyor ki bu da günde 2 milyon 416 bin 992,1875 GB ettiği anlamına geliyor.

Ülkemizdeki internet fiyatı 13,08 TL olarak dikkate alındığında ve VPN'nin aylık maliyeti 948 milyon 427 bin 734 TL olarak hesaplandığında, VPN'nin aylık maliyeti 948 milyon 427 bin 734 TL, günlük maliyeti de ortalama 31 milyon 614 bin 258 TL oluyor.

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