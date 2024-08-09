VPN Kullanımının Türkiye'ye Maliyeti Günlük En Az 30 Milyon TL!
VPN Kullanımının Türkiye'ye Maliyeti Günlük En Az 30 Milyon TL!
Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'ın kullanıma kapatılmasıyla vatandaşlar çareyi VPN'de buldu. Pek çok kişinin telefonuna, bilgisayarına kurduğu VPN programları ise internet kotamızı etkiliyor.
Peki VPN kullanımı, Türkiye'ye ne kadara mal oluyor?
Kaynak: WebTekno / Dilara Üstüncan
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Instagram, 2 Ağustos tarihinde BTK kararıyla erişime kapatıldı.
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Günlerdir erişime kapalı olan Instagram'a kullanıcılar ise VPN kullanarak bağlanıyor.
Peki VPN kullanımı, internet kotasını nasıl etkiliyor?
VPN kullanmadan 1 GB olan kullanım, VPN ile yüzde 10 ila 15 arasında artış gösterebiliyor! Bu da 1,1 veya 1,15 GB internet kullanımı demek.
VPN'in Türkiye'ye maliyeti ise günlük en az 30 milyon lira!
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