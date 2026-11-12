Türkiye'de Rahatlamanın En Zor Olduğu Şehirler Belli Oldu

Gün bitiyor ama dinlenme bir türlü başlamıyor. Divanev'in FutureBright Group ile yaptığı 'Türkiye'nin Rahatlık Haritası' araştırmasına göre her 100 kişiden 55'i gün içinde kesintisiz 1 saat bile dinlenemiyor. Ortalama kesintisiz dinlenme süresi 1,15 saatte kalıyor. Çoğu kişi için günün ilk gerçek rahatlama anı da akşama sarkıyor: Katılımcıların yüzde 71'i ancak 19.00'dan sonra rahatlayabildiğini söylüyor.

Peki rahatlamak hangi şehirde daha zor? 12 ilde 18-64 yaş arası 1.003 kişiyle yapılan araştırmanın şehir kırılımı şöyle: