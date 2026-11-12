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Türkiye'de Rahatlamanın En Zor Olduğu Şehirler Belli Oldu

Türkiye'de Rahatlamanın En Zor Olduğu Şehirler Belli Oldu

İstanbul Ankara Trabzon
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
12.11.2026 - 18:11
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Gün bitiyor ama dinlenme bir türlü başlamıyor. Divanev'in FutureBright Group ile yaptığı 'Türkiye'nin Rahatlık Haritası' araştırmasına göre her 100 kişiden 55'i gün içinde kesintisiz 1 saat bile dinlenemiyor. Ortalama kesintisiz dinlenme süresi 1,15 saatte kalıyor. Çoğu kişi için günün ilk gerçek rahatlama anı da akşama sarkıyor: Katılımcıların yüzde 71'i ancak 19.00'dan sonra rahatlayabildiğini söylüyor.

Peki rahatlamak hangi şehirde daha zor? 12 ilde 18-64 yaş arası 1.003 kişiyle yapılan araştırmanın şehir kırılımı şöyle:

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İstanbul: Kesintisiz dinlenme süresinin en kısa olduğu iller arasında başı çekiyor.

İstanbul: Kesintisiz dinlenme süresinin en kısa olduğu iller arasında başı çekiyor.

Şehrinin rahatlama imkânı sunduğunu düşünenlerin oranı İstanbul'da yüzde 58. Metropollerde insanı en çok yoran şeyler trafik (%36), gürültü (%36) ve kalabalık (%35). Daha fazla dinlenmenin önündeki engeller sorulduğunda ilk sırada ekonomik kaygılar (%42) çıkıyor, onu iş yoğunluğu (%39) ve ev işleri (%31) izliyor.

Gaziantep: Listede İstanbul'un hemen yanındaki isim.

Gaziantep: Listede İstanbul'un hemen yanındaki isim.

Araştırmaya göre kesintisiz rahatlama süresinin en kısa olduğu iller arasında İstanbul ile birlikte Gaziantep öne çıkıyor. Şehirde dikkat çeken bir ayrıntı daha var: Gaziantepli katılımcıların yüzde 50'si evde vaktini mutfakta geçiriyor.

Ankara: Şehrini rahatlatıcı bulanların oranı yüzde 57'de kaldı.

Ankara: Şehrini rahatlatıcı bulanların oranı yüzde 57'de kaldı.

Başkent bu oranda İstanbul'un bile bir puan gerisinde. Metropollerde ortalama yüzde 60 olan oran, Anadolu kentlerinde yüzde 72'ye çıkıyor. Ankaralıların koltuk alışkanlığı da farklı: Koltukta oyun oynayanların oranı yüzde 29 ile en çok burada öne çıkıyor.

Trabzon: Şehrinde rahatlayabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 86.

Trabzon: Şehrinde rahatlayabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 86.

Açıklanan rakamlar arasında en yüksek oran Trabzon'un, onu yüzde 80 ile Edirne izliyor. Trabzon ve Bursa doğada dinlenmeyle ayrışıyor. Şehirden bunalanların yüzde 73'ü çareyi yayla, orman ya da parkta, yüzde 65'i su kenarında arıyor. İzmir ve Samsun'da ise sahil yürüyüşü öne çıkıyor.

Dinlenmek için önce bütün işlerin bitmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 89.

Dinlenmek için önce bütün işlerin bitmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 89.

Katılımcıların yüzde 87'si dinlenmeyi önce hak edilmesi gereken bir ödül olarak görüyor. Yüzde 83'ü dinlenirken bile aklından yapılacak işleri geçiriyor, yüzde 80'i gözüne takılan bir iş yüzünden dinlenmeyi yarıda bırakıp kalkıyor. Boş otururken kendini suçlu hissedenlerin oranı yüzde 66. Oysa katılımcıların yüzde 95'i dinlenmenin en az çalışmak kadar gerekli olduğunu söylüyor.

Gün boyu ertelenen boş zaman gece uykudan çalınarak geri alınmaya çalışılıyor. Araştırma buna 'intikam uykusuzluğu' diyor. Kadınlar bu suçluluğu erkeklerden daha yoğun yaşıyor. 55-64 yaş grubu dinlenmeyi kesin bir koşula bağlarken 18-29 yaş arasındakiler bu baskıyı daha az hissediyor.

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Evde günün ortalama 2,3 saati koltukta geçiyor.

Evde günün ortalama 2,3 saati koltukta geçiyor.

Katılımcıların yüzde 79'u en rahat hissettiği yer olarak kendi evini gösteriyor, yüzde 60'ı için evdeki yaşamın merkezi salon. Evde rahat etmenin koşulları arasında temizlik (%92), geniş alan (%92), koltuk (%91) ve tam sessizlik (%70) sayılıyor. Koltukta geçen sürenin yüzde 61'i uzanarak geçiyor. Yüzde 91'i koltuğunu evdeki en özel alanı sayarken yüzde 58'inin evinde herkesin oturduğu yer belli.

Koltukta en çok film ya da dizi izleniyor (%52), onu telefon ve tablet (%51) ile sıcak içecek (%46) izliyor. Katılımcıların yüzde 50'si telefonunu çoğunlukla koltukta kullanıyor, yüzde 43'ü televizyon izlerken koltukta uyuyakalıyor. Koltukta oyun oynayanlar yüzde 19, bilgisayarla çalışanlar yüzde 18. 18-29 yaş grubu koltuğu telefon, laptop ve oyun için kullanırken 55-64 yaş grubu için koltuk daha çok televizyon karşısında kestirme yeri. İl bazında İzmir film ve dizi izlemede (%68), Adana ile Samsun balkonda ve bahçede vakit geçirmede ayrışıyor.

Rahatlık denince akla ilk ne geliyor?

Rahatlık denince akla ilk ne geliyor?

Katılımcıların yüzde 68'i için rahatlık stressiz bir ortam ve zihinsel dinginlik demek. Rahatlığı tek başına kalabilmekle eşleştirenlerin oranı yüzde 83, dinginlikle eşleştirenlerin oranı yüzde 76, özgürlükle eşleştirenlerin oranı yüzde 74. Araştırmanın saha çalışması 19 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında internet üzerinden yapıldı.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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