Türkiye'de Rahatlamanın En Zor Olduğu Şehirler Belli Oldu
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Gün bitiyor ama dinlenme bir türlü başlamıyor. Divanev'in FutureBright Group ile yaptığı 'Türkiye'nin Rahatlık Haritası' araştırmasına göre her 100 kişiden 55'i gün içinde kesintisiz 1 saat bile dinlenemiyor. Ortalama kesintisiz dinlenme süresi 1,15 saatte kalıyor. Çoğu kişi için günün ilk gerçek rahatlama anı da akşama sarkıyor: Katılımcıların yüzde 71'i ancak 19.00'dan sonra rahatlayabildiğini söylüyor.
Peki rahatlamak hangi şehirde daha zor? 12 ilde 18-64 yaş arası 1.003 kişiyle yapılan araştırmanın şehir kırılımı şöyle:
İstanbul: Kesintisiz dinlenme süresinin en kısa olduğu iller arasında başı çekiyor.
Gaziantep: Listede İstanbul'un hemen yanındaki isim.
Ankara: Şehrini rahatlatıcı bulanların oranı yüzde 57'de kaldı.
Trabzon: Şehrinde rahatlayabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 86.
Dinlenmek için önce bütün işlerin bitmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 89.
Evde günün ortalama 2,3 saati koltukta geçiyor.
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