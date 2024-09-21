Volkan Konak'lı Telefon Kılıfından Kızılcık Şerbeti Pembe Çatalına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Volkan Konak'lı Telefon Kılıfından Kızılcık Şerbeti Pembe Çatalına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftasonuna sağlam bir giriş yaptığımız günü yine viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.
Keyfili okumalar 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hazırsan başlayalım 🙌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Telefon kılıfına dikkat edin.
3. "Benim turuncu çorapları aldık mı?"
5. Bu nasıl bir geçiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 👇
7. "Sevme beni kızım..."
8. İlkokul ya da üniversite farketmez. Aynı mutluluk aynı utangaçlık. 🥲
9. Bir de "Direkt sussaydım" versiyonu var...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bu parça doğrudan ona yapılmıştır zaten.
12. Yarın görüşürüz 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın