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Volkan Konak'lı Telefon Kılıfından Kızılcık Şerbeti Pembe Çatalına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Volkan Konak'lı Telefon Kılıfından Kızılcık Şerbeti Pembe Çatalına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 18:50

Haftasonuna sağlam bir giriş yaptığımız günü yine viral tweetlerle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.

Keyfili okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. Telefon kılıfına dikkat edin.

2. Telefon kılıfına dikkat edin.
twitter.com

3. "Benim turuncu çorapları aldık mı?"

3. "Benim turuncu çorapları aldık mı?"
twitter.com

4. +1 yeni bahane 👍

5. Bu nasıl bir geçiştir?

5. Bu nasıl bir geçiştir?
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. "Sevme beni kızım..."

7. "Sevme beni kızım..."
twitter.com

8. İlkokul ya da üniversite farketmez. Aynı mutluluk aynı utangaçlık. 🥲

8. İlkokul ya da üniversite farketmez. Aynı mutluluk aynı utangaçlık. 🥲
twitter.com

9. Bir de "Direkt sussaydım" versiyonu var...

9. Bir de "Direkt sussaydım" versiyonu var...
twitter.com

10. 👇

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11. Bu parça doğrudan ona yapılmıştır zaten.

11. Bu parça doğrudan ona yapılmıştır zaten.
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

12. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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