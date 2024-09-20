Sosyal Medyada Abartılıyor Denmişti: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hint Sokak Lezzetlerini Yerinde Görüntüledi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9kcAKJofLP/
Hint mutfağının sokak lezzetlerinin namını bilmeyen yoktur. Bu eşsiz tatlar, zengin baharatları, çeşit çeşit malzemeleri ve benzersiz pişirme tekniklerinin yanısıra hijyen koşullarından son derece uzak oluşlarıyla da biliniyor. Fakat bazıları, sosyal medyada bunun abartıldığını, aslında bu kadar pis olmadığını savunuyor.
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'youssefsmaoui' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu sokak lezzetlerini yerinde görmek için Hindistan'a gitti.
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Kısacık gezisinde gördükleri, söylenenlerin pek de abartı olmadığını bir kere daha gösterdi.
İşte o video;
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