Yapılan incelemelerde Mehmetalioğlu'nun geçmişte de başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiaları gündeme geldi.

Mehmetalioğlu Volkan Konak için kullandığı ifadelerin kendisine ait olduğunu söylerken 'gebermek' kelimesinin TDK'ya göre 'ölüm' anlamına geldiğini söyleyerek kendisini savundu.