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Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Bir Soruşturma Daha: Ahmet Mehmetalioğlu’nun Telefonuna El Koyuldu

Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Bir Soruşturma Daha: Ahmet Mehmetalioğlu’nun Telefonuna El Koyuldu

Volkan Konak
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 14:12

Ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın ani ölümü sonrasında Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun “gebermiş” paylaşımı yapması büyük tepki çekmişti. Mehmetalioğlu hakkında Diyanet işleri Başkanlığı’ndan sonra savcılığın da soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Savcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret paylaşımları olan müftünün telefonuna da el koydu.

Kaynak: Oda TV

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Volkan Konak, K.K.T.C.’deki sahnesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Volkan Konak, K.K.T.C.’deki sahnesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Volkan Konak için Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise “gebermiş” paylaşımında bulunmuştu.

“Gebermiş” paylaşımı büyük tepki çekerken, Diyanet İşleri Başkanlığı da müftü hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de müftülük binasının olduğu sokağa Volkan Konak adını verdiklerini duyurmuştu.

Oda TV’de yer alan habere göre, Müftü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında savcılık da soruşturma başlattı.

Oda TV’de yer alan habere göre, Müftü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında savcılık da soruşturma başlattı.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmetalioğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın peşini bırakmayan başsavcının bizzat takip ettiği soruşturmada müftünün cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

Kaynak

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmiş

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmiş

Yapılan incelemelerde Mehmetalioğlu'nun geçmişte de başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiaları gündeme geldi.

Mehmetalioğlu Volkan Konak için kullandığı ifadelerin kendisine ait olduğunu söylerken 'gebermek' kelimesinin TDK'ya göre 'ölüm' anlamına geldiğini söyleyerek kendisini savundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Can Özaras

E şimdi ben de bu müftüye TDK ya göre bit yavrusu mu diyeyim.

Independent

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