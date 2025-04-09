Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Bir Soruşturma Daha: Ahmet Mehmetalioğlu’nun Telefonuna El Koyuldu
Volkan Konak İçin "Gebermiş" Diyen Müftüye Bir Soruşturma Daha: Ahmet Mehmetalioğlu’nun Telefonuna El Koyuldu
Ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın ani ölümü sonrasında Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun “gebermiş” paylaşımı yapması büyük tepki çekmişti. Mehmetalioğlu hakkında Diyanet işleri Başkanlığı’ndan sonra savcılığın da soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Savcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret paylaşımları olan müftünün telefonuna da el koydu.
Kaynak: Oda TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkan Konak, K.K.T.C.’deki sahnesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oda TV’de yer alan habere göre, Müftü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında savcılık da soruşturma başlattı.
Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmiş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
E şimdi ben de bu müftüye TDK ya göre bit yavrusu mu diyeyim.
Çocuklarınıza sahip çıkın... Dünya üç yol ayrımında. Olması beklenen üç ihtimal kaldı. Ya 18 ay içinde uzak doğuda ABD-Çin çatışması başlayacak (Tayland Kamb... Devamını Gör
Erdoğana hakaretten zaten ceza alır gebermiş lafı ise affa uğrar