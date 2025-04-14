Voleybolda Derbi Fenerbahçe'nin: Sultanlar Ligi’nde Finalin Adı Belli Oldu
Sultanlar Ligi'nde sezona nokta koyacak finale son bileti alan takım, Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı Melekler, ezeli rakibi Galatasaray'ı yarı finalde mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Vakıfbank ve Fenerbahçe, ligde mutlu sona ulaşmak için karşı karşıya gelecek.
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Derbide galip gelen taraf 2-1'le Fenerbahçe oldu
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Fenerbahçe - Vakıfbank finali yaşanacak
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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