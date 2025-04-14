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Voleybolda Derbi Fenerbahçe'nin: Sultanlar Ligi’nde Finalin Adı Belli Oldu

Voleybolda Derbi Fenerbahçe'nin: Sultanlar Ligi’nde Finalin Adı Belli Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 21:52

Sultanlar Ligi'nde sezona nokta koyacak finale son bileti alan takım, Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı Melekler, ezeli rakibi Galatasaray'ı yarı finalde mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Vakıfbank ve Fenerbahçe, ligde mutlu sona ulaşmak için karşı karşıya gelecek.

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Derbide galip gelen taraf 2-1'le Fenerbahçe oldu

Derbide galip gelen taraf 2-1'le Fenerbahçe oldu

Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin’i konuk eden Fenerbahçe Medicana, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve seride durumu 2-1 yaparak finale yükseldi.

  • Set skorları:  23-25, 25-20, 16-25, 25-13, 15-9

Fenerbahçe - Vakıfbank finali yaşanacak

Fenerbahçe - Vakıfbank finali yaşanacak

Yarı final etabında Eczacıbaşı'nı 2-0'la geçen Vakıfbank, ilk finalist olmuştu. Sarı-siyahlı ekibin finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu. 5 maç üzerinden  yapılacak final serisinin ilk karşılaşması, 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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