Voleybolda Derbi Fenerbahçe'nin: Sultanlar Ligi’nde Finalin Adı Belli Oldu

Sultanlar Ligi'nde sezona nokta koyacak finale son bileti alan takım, Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı Melekler, ezeli rakibi Galatasaray'ı yarı finalde mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Vakıfbank ve Fenerbahçe, ligde mutlu sona ulaşmak için karşı karşıya gelecek.