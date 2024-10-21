Vizesiz Keşif Zamanı! Balkanların Büyüleyici Güzelliğine Vizesiz Şahit Olabileceğiniz 12 Destinasyon
Vizesiz Keşif Zamanı! Balkanların Büyüleyici Güzelliğine Vizesiz Şahit Olabileceğiniz 12 Destinasyon
'Ben Balkan ülkelerini dolaşmak istiyorum ama vize istiyorlar mı?' diye soruyorsan hayır, vize derdi olmadan Balkan ülkelerini özgürce gezebilirsin! Peki nereleri gezip görebilirsin? Hepsi bu listede!
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1. Karadağ (Montenegro)
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2. Bosna - Hersek
3. Sırbistan
4. Arnavutluk
5. Gürcistan
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6. Kuzey Makedonya
7. Kosova
8. Moldova
9. Romanya
10. Bulgaristan
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