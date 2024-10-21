Vizesiz Keşif Zamanı! Balkanların Büyüleyici Güzelliğine Vizesiz Şahit Olabileceğiniz 12 Destinasyon

Kuzey Makedonya, Üsküp’ün tarihi meydanları ve Ohrid Gölü’nün sakin sularıyla bilinir. Yaz aylarında gölde tekne turu yapabilir ya da suyun kenarında vakit geçirebilirsin. Üsküp’teki eski çarşı ise hem alışveriş hem de yerel yemeklerin tadını çıkarmak için uygun bir nokta.