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Vizesiz Keşif Zamanı! Balkanların Büyüleyici Güzelliğine Vizesiz Şahit Olabileceğiniz 12 Destinasyon

etiket Vizesiz Keşif Zamanı! Balkanların Büyüleyici Güzelliğine Vizesiz Şahit Olabileceğiniz 12 Destinasyon

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 16:24

'Ben Balkan ülkelerini dolaşmak istiyorum ama vize istiyorlar mı?' diye soruyorsan hayır, vize derdi olmadan Balkan ülkelerini özgürce gezebilirsin! Peki nereleri gezip görebilirsin? Hepsi bu listede!

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1. Karadağ (Montenegro)

1. Karadağ (Montenegro)

Karadağ, sahil şeridi ve dağ manzaralarıyla göz alıcı bir yer. Budva’nın tarihi sokaklarında dolaşabilir ya da Kotor Körfezi'nde tekne turuna çıkabilirsin. Yazın plajlarda deniz keyfi yaparken kışın dağ köylerinde karın tadını çıkarabilirsin. Lovćen Dağı'na çıkıp manzarayı izlemek için bir gün ayırmak iyi bir fikir olabilir.

2. Bosna - Hersek

2. Bosna - Hersek

Bosna-Hersek, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. Saraybosna’da Başçarşı'da dolaşıp Cevapi'nin tadına bakabilir, Mostar’da Stari Most köprüsünden manzarayı izleyebilirsin. İlkbahar ve sonbahar aylarında havalar daha ılıman, bu yüzden bu dönemler seyahat için uygun.

3. Sırbistan

3. Sırbistan

Sırbistan, başkent Belgrad’ın canlı sokakları ve hareketli gece hayatıyla dikkat çekiyor. Şehrin kalbi Knez Mihailova Caddesi ve Kalemegdan Kalesi çevresinde atıyor. Novi Sad’da düzenlenen müzik festivalleri ve Tara Ulusal Parkı’ndaki yürüyüş rotaları, doğa ve kültürle iç içe vakit geçirmek için güzel alternatifler.

4. Arnavutluk

4. Arnavutluk

Arnavutluk, dağların ve denizin bir araya geldiği sakin köyleriyle hoş bir tatil fırsatı sunuyor. Durres’in plajlarında vakit geçirdikten sonra, Berat’ta taş evlerle dolu sokaklarda yürüyüşe çıkabilirsin. Gjirokastra Kalesi’nden şehrin manzarasını izlemek ise unutulmaz anılar arasında yerini alır.

5. Gürcistan

5. Gürcistan

Gürcistan’da Tiflis’in renkli sokakları ve eski yapıları kendine hayran bırakır. Batum’da deniz kenarındaki yürüyüş yolları özellikle yaz aylarında oldukça keyiflidir. Eğer yolun Kafkas Dağları'na düşerse, manzaraya karşı bir kahve içmenin tadını çıkar.

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6. Kuzey Makedonya

6. Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya, Üsküp’ün tarihi meydanları ve Ohrid Gölü’nün sakin sularıyla bilinir. Yaz aylarında gölde tekne turu yapabilir ya da suyun kenarında vakit geçirebilirsin. Üsküp’teki eski çarşı ise hem alışveriş hem de yerel yemeklerin tadını çıkarmak için uygun bir nokta.

7. Kosova

7. Kosova

Kosova’da Priştine’nin kültürel mirasını ve Prizren’in taş döşeli sokaklarını görmek hoş olabilir. Bahar aylarında, şehirler daha canlı ve yeşil. Kosova mutfağında yerel lezzetleri denemek istersen börek ve flija iyi bir seçenek.

8. Moldova

8. Moldova

Moldova, üzüm bağları ve şarap üretimiyle ünlü. Kişinev’de parkları gezebilir, Orheiul Vechi’deki tarihi manastırı ziyaret edebilirsin. Ülkenin sakin atmosferi ve doğayla iç içe yerleri, huzurlu bir mola vermek için ideal.

9. Romanya

9. Romanya

Romanya’da özellikle Braşov ve Sinaia gibi şehirlerde tarihin izlerini görebilirsin. Drakula efsanesiyle ünlü Bran Kalesi’nin atmosferi farklı bir hava katıyor. Ayrıca Bükreş’in geniş parkları ve tarihi binaları, şehirde geçirilen zamanın keyifli olmasını sağlıyor.

10. Bulgaristan

10. Bulgaristan

Bulgaristan’da Sofya’nın tarihi mimarisi ve Vitoşa Dağı’nın manzarası insanı etkiliyor. Rila Manastırı’nın süslü freskleri görülmeye değer. Yaz aylarında Karadeniz kıyısındaki plajlar ise tatilcilerin gözdesi.

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11. Hırvatistan (Dubrovnik)

11. Hırvatistan (Dubrovnik)

Dubrovnik, Orta Çağ’dan kalma tarihi şehir surlarıyla ilgi çekiyor. Yazın turistler yoğun olsa da dar sokaklarda dolaşıp deniz kenarında oturmak keyif verici. Şehirde dolaşırken ufak kafelerde mola verip yerel tatlıları deneyebilirsin.

12. Slovenya

12. Slovenya

Slovenya’da Ljubljana’nın yeşil sokakları ve Bled Gölü’nün masalsı atmosferi dikkat çekiyor. Yazın gölde yüzmek veya çevresindeki tepelerde yürüyüş yapmak hoş bir zaman geçirme şekli olabilir. Şehirdeki kafelerde bir kahve molası vererek sokakların tadını çıkar.

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