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Videolu Sürpriz Geldi: 6 Ay Önce Ural Kaspar'la Evlenen İrem Helvacıoğlu, Bebeklerinin Cinsiyetini Açıkladı!

Videolu Sürpriz Geldi: 6 Ay Önce Ural Kaspar'la Evlenen İrem Helvacıoğlu, Bebeklerinin Cinsiyetini Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2025 - 16:05

Yaklaşık 6 ay önce bir ayrılıp bir barıştığı Ural Kaspar ile 'Sonsuza dek evet' diyen İrem Helvacıoğlu, düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde belirginleşen karnını paylaşan İrem Helvacıoğlu, bu sefer de bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Peki İrem Helvacıoğlu'nun bebeği kız mı, erkek mi? Buyurun, beraber öğrenelim!

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.

Uzun bir süredir oldukça çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili, evlilikten yalnızca birkaç ay önce ayrılmış, ikinci şansı vermeye karar verdikleri gibi de nikah masasına gitmeye karar vermişti. 

Bir dargın bir barışık takılan ikili, evliliklerinden bu yana birçok kez beraber görüntülendiklerinde sergiledikleri hal ve tavırla gündeme geldi. 

Yaklaşık bir ay önce bir bebek beklediklerini öğrendik. En son da geçtiğimiz haftalarda yine ayrılığın eşiğine geldiklerini anlamıştık. Ünlü olduklarını bir de hamilelik haberi vesilesiyle tüm gözlerin üzerinde olduğunu unutan çift, bir anda birbirlerini takipten çıkıp, engel basmıştı.

Kaçıranlar için tepki çeken "liseli" hareketinin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan ikili, kısa süre içerisinde arayı hemen düzeltti.

Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan ikili, kısa süre içerisinde arayı hemen düzeltti.

İrem Helvacıoğlu, birkaç gün önce belirginleşen karnının fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ural Kaspar'ın eli de karnındaydı. 'Aramız gayet iyi heyecanlıyız' mesajı veren çift konuyu böylece kapattı. 

Hepimiz 'bu son olsun artık' derken, geçtiğimiz saatlerde videolu bir sürpriz geldi!

İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini çamaşır ipine asılıp bebek body'leriyle çekilen akıma katılarak açıkladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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