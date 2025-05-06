Videolu Sürpriz Geldi: 6 Ay Önce Ural Kaspar'la Evlenen İrem Helvacıoğlu, Bebeklerinin Cinsiyetini Açıkladı!
Yaklaşık 6 ay önce bir ayrılıp bir barıştığı Ural Kaspar ile 'Sonsuza dek evet' diyen İrem Helvacıoğlu, düğünden hemen sonra hamile olduğunu duyurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde belirginleşen karnını paylaşan İrem Helvacıoğlu, bu sefer de bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Peki İrem Helvacıoğlu'nun bebeği kız mı, erkek mi? Buyurun, beraber öğrenelim!
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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti.
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Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan ikili, kısa süre içerisinde arayı hemen düzeltti.
İrem Helvacıoğlu, bebeğinin cinsiyetini çamaşır ipine asılıp bebek body'leriyle çekilen akıma katılarak açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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