Videolu Sürpriz Geldi: 6 Ay Önce Ural Kaspar'la Evlenen İrem Helvacıoğlu, Bebeklerinin Cinsiyetini Açıkladı!

Uzun bir süredir oldukça çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili, evlilikten yalnızca birkaç ay önce ayrılmış, ikinci şansı vermeye karar verdikleri gibi de nikah masasına gitmeye karar vermişti.

Bir dargın bir barışık takılan ikili, evliliklerinden bu yana birçok kez beraber görüntülendiklerinde sergiledikleri hal ve tavırla gündeme geldi.

Yaklaşık bir ay önce bir bebek beklediklerini öğrendik. En son da geçtiğimiz haftalarda yine ayrılığın eşiğine geldiklerini anlamıştık. Ünlü olduklarını bir de hamilelik haberi vesilesiyle tüm gözlerin üzerinde olduğunu unutan çift, bir anda birbirlerini takipten çıkıp, engel basmıştı.