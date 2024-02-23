Veriler TÜİK’ten: 2023 Yılında Türkiye’de 10.741 Kız Çocuğu Evlendirildi!

BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “2023’te 18 yaş altı kaç kız çocuğu doğum yaptı?” sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı verdiği yanıtta “4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu madde 7: ‘Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme, analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ şeklindedir. Bu kapsamda talep ettiğiniz husus özel araştırma gerektirdiğinden talebiniz yerine getirilememiştir' denildi.