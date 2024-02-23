Veriler TÜİK’ten: 2023 Yılında Türkiye’de 10.741 Kız Çocuğu Evlendirildi!
Veriler TÜİK’ten: 2023 Yılında Türkiye’de 10.741 Kız Çocuğu Evlendirildi!
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/11-bine-...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ait verileri, 16-17 yaş aralığında bulunan 10 bin 471 kız çocuğunun evlendirildiğini gösteriyor.
Bu durum, çocukların büyük çoğunluğunun yaşça kendilerinden çok daha büyük erkeklerle evlendirildiğini ortaya koyuyor.
Evlendirilen çocukların en yüksek oranı Gaziantep'te görülürken, bu oranı Şanlıurfa takip ediyor. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülkede çok sayıda kız çocuğu, çocuk yaşta evlendiriliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı "2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini" bir kez daha çocuk yaşta evlilikleri de bunu doğruladı.
Verilere göre, 16-17 yaş aralığında 10 bin 471 kız çocuğu ile 706 oğlan çocuğu evlendirildi.
Bu çocukların evlendikleri erkeklerin önceki medeni durumlarına bakıldığında 168’inin boşandığı görüldü.
600’e yakın kız çocuğu 30’la 45 yaşındaki erkeklerle evlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
En çok kız çocuğunun evlendirildiği il Antep oldu. Antep’te toplam 960 kız çocuğu evlendirilirken ikinci sırada yer alan Urfa’da ise 928 kız çocuğu evlendirildi.
“Kaç çocuk doğum yaptı” sorusuna CİMER’den yanıt gelmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda