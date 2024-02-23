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Veriler TÜİK’ten: 2023 Yılında Türkiye’de 10.741 Kız Çocuğu Evlendirildi!

Veriler TÜİK’ten: 2023 Yılında Türkiye’de 10.741 Kız Çocuğu Evlendirildi!

çocuk evliliği
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.02.2024 - 10:03

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ait verileri, 16-17 yaş aralığında bulunan 10 bin 471 kız çocuğunun evlendirildiğini gösteriyor. 

Bu durum, çocukların büyük çoğunluğunun yaşça kendilerinden çok daha büyük erkeklerle evlendirildiğini ortaya koyuyor. 

Evlendirilen çocukların en yüksek oranı Gaziantep'te görülürken, bu oranı Şanlıurfa takip ediyor. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/11-bine-...
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Ülkede çok sayıda kız çocuğu, çocuk yaşta evlendiriliyor.

Ülkede çok sayıda kız çocuğu, çocuk yaşta evlendiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı "2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini" bir kez daha çocuk yaşta evlilikleri de bunu doğruladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı "2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini" bir kez daha çocuk yaşta evlilikleri de bunu doğruladı.

Verilere göre, 16-17 yaş aralığında 10 bin 471 kız çocuğu ile 706 oğlan çocuğu evlendirildi.

Verilere göre, 16-17 yaş aralığında 10 bin 471 kız çocuğu ile 706 oğlan çocuğu evlendirildi.

Bu çocukların evlendikleri erkeklerin önceki medeni durumlarına bakıldığında 168’inin boşandığı görüldü.

Bu çocukların evlendikleri erkeklerin önceki medeni durumlarına bakıldığında 168’inin boşandığı görüldü.

600’e yakın kız çocuğu 30’la 45 yaşındaki erkeklerle evlendirildi.

600’e yakın kız çocuğu 30’la 45 yaşındaki erkeklerle evlendirildi.
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En çok kız çocuğunun evlendirildiği il Antep oldu. Antep’te toplam 960 kız çocuğu evlendirilirken ikinci sırada yer alan Urfa’da ise 928 kız çocuğu evlendirildi.

En çok kız çocuğunun evlendirildiği il Antep oldu. Antep’te toplam 960 kız çocuğu evlendirilirken ikinci sırada yer alan Urfa’da ise 928 kız çocuğu evlendirildi.

“Kaç çocuk doğum yaptı” sorusuna CİMER’den yanıt gelmedi.

“Kaç çocuk doğum yaptı” sorusuna CİMER’den yanıt gelmedi.

BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “2023’te 18 yaş altı kaç kız çocuğu doğum yaptı?” sorusunu yöneltti. 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı verdiği yanıtta “4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu madde 7: ‘Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme, analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler’ şeklindedir. Bu kapsamda talep ettiğiniz husus özel araştırma gerektirdiğinden talebiniz yerine getirilememiştir' denildi.

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