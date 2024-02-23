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Seçim Otobüsünde Müzik Keyfi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkü Söyledi

Seçim Otobüsünde Müzik Keyfi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkü Söyledi

Denizli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.02.2024 - 09:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Denizli’de, 6’ıncı sınıf öğrencisinin çaldığı keman eşliğinde Çanakkale Türküsü’nü söyledi. Erdoğan, keman çalan öğrenciye ud çalmasını da tavsiye etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Denizli’de seçim otobüsünde keman ile birlikte söylediği Çanakkale Türküsü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Denizli’de seçim otobüsünde keman ile birlikte söylediği Çanakkale Türküsü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı otobüsüne alınan kız öğrencinin kemanıyla Çanakkale Türküsünü çaldığı ve Erdoğan'ın da türküye eşlik ettiği görüldü.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı otobüsüne alınan kız öğrencinin kemanıyla Çanakkale Türküsünü çaldığı ve Erdoğan'ın da türküye eşlik ettiği görüldü.

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