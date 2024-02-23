Seçim Otobüsünde Müzik Keyfi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkü Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Denizli’de, 6’ıncı sınıf öğrencisinin çaldığı keman eşliğinde Çanakkale Türküsü’nü söyledi. Erdoğan, keman çalan öğrenciye ud çalmasını da tavsiye etti.