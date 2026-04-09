Vergi Affı Çıkacak mı? Bakan Mehmet Şimşek Son Noktayı Koydu!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2026 - 12:51

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, “Vergi affı çıkacak mı?” Sorusuna son noktayı koydu. Öte yandan eşel mobil sistemiyle ilgili konuşan Bakan Şimşek, uygulama olmadığı takdirde mazotun 103 TL olacağını ifade etti.

Vergi affı çıkacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT–Habertürk ortak canlı yayınına katıldı. Akaryakıttan vergi affına kadar pek çok konu başlığına değinen Bakan Şimşek, “Vergi affı çıkacak mı?” sorusuna yanıt verdi. Bakan Şimşek, 'Zora düşen şirketlerimiz bugün defterdarlıklarımıza başvururlarsa her türlü kolaylığı sağlıyoruz. 'Taksit yapar mısınız’ ise bu soru bu zaten var. Vergi affı niteliğinde bir yapılandırma arayışıysa asla olmayacak” dedi.

“Mazot 103 TL, benzin 78 lira olacaktı.”

Bakan Mehmet Şimşeki, enerji fiyatlarındaki artışa dair de konuştu. Akaryakıt artışına karşı uygulanan eşel mobil sistemine değinen Şimşek, “Eğer bu sistem uygulanmasaydı mazotun litresi 103 lira, benzinin litresi 78 lira olacaktı” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
