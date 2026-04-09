Vergi Affı Çıkacak mı? Bakan Mehmet Şimşek Son Noktayı Koydu!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT–Habertürk ortak canlı yayınına katıldı. Akaryakıttan vergi affına kadar pek çok konu başlığına değinen Bakan Şimşek, “Vergi affı çıkacak mı?” sorusuna yanıt verdi. Bakan Şimşek, 'Zora düşen şirketlerimiz bugün defterdarlıklarımıza başvururlarsa her türlü kolaylığı sağlıyoruz. 'Taksit yapar mısınız’ ise bu soru bu zaten var. Vergi affı niteliğinde bir yapılandırma arayışıysa asla olmayacak” dedi.