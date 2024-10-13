Verdiğin Cevaplara Göre Dinler Dinlemez Çok Seveceğin Bir Şarkı Öneriyoruz!
Verdiğin Cevaplara Göre Dinler Dinlemez Çok Seveceğin Bir Şarkı Öneriyoruz!
Müzik, ruh halimizi anında değiştirebilen bir güçtür. Hangi tür müziklerin kalbine hitap ettiğini keşfetmek için kısa bir test hazırladık. Cevaplarını ver, hemen ardından dinler dinlemez bayılacağın bir şarkı önerelim!
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. Başladık bile! Arkadaş grubunda sen kimsin?
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2. Romantik ilişkinde bir sorunla karşılaştığında, nasıl bir yaklaşım benimsiyorsun?
3. Nasıl bir insansın?
4. Her gün şarkı dinliyor musun?
5. Kaç arkadaşın var?
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