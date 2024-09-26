Verdiği Huzur İle İnsanı Bulutların Üstünde Hissettiren 11 Şarkı
Verdiği Huzur İle İnsanı Bulutların Üstünde Hissettiren 11 Şarkı
Gökyüzünde bir bulutun üstünde oturuyor olsaydınız hangi şarkıyı dinlerdiniz, hiç merak ettiniz mi? Düşünmek için oldukça zamanınız var, acele etmeyin...
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1. One More Light - Linkin Park
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2. Incomplete
3. The Night We Met
4. James Bay - Hold Back The River
5. Ella Henderson - Yours
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6. Aquilo - So Close To Magic
7. Ed Sheeran - Happie
8. James Arthur - Can I Be Him
9. All I Ask
10. Sasha Sloan - Runaway
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