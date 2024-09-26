Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Verdiği Huzur İle İnsanı Bulutların Üstünde Hissettiren 11 Şarkı

etiket Verdiği Huzur İle İnsanı Bulutların Üstünde Hissettiren 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 23:20

Gökyüzünde bir bulutun üstünde oturuyor olsaydınız hangi şarkıyı dinlerdiniz, hiç merak ettiniz mi? Düşünmek için oldukça zamanınız var, acele etmeyin...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. One More Light - Linkin Park

2. Incomplete

3. The Night We Met

4. James Bay - Hold Back The River

5. Ella Henderson - Yours

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Aquilo - So Close To Magic

7. Ed Sheeran - Happie

8. James Arthur - Can I Be Him

9. All I Ask

10. Sasha Sloan - Runaway

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. A Great Big World, Christina Aguilera - Say Something

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın