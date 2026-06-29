Venezuela'daki Çifte Deprem Felaketinde Can Kaybı Artıyor: "Her Yerden İnsan Sesleri Geliyor"

İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na ulaşan ekipleri Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Büyükelçi Karamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Venezuela’nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki büyük deprem peş peşe meydana geldi, biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde oldu, çok büyük yıkım meydana geldi.' dedi.

Karamanoğlu, depremlerin başkent Caracas dahil birçok eyaleti kapsadığını belirterek, 'En büyük yıkım havalimanının da bulunduğu La Guaira eyaletinde oldu. Buradaki görüntüler maalesef 6 Şubat'taki görüntüleri andırıyor ve biz arama kurtarma ekiplerinin gelmesinden dolayı çok mutluyuz.' diye konuştu.

Venezuela makamlarının da arama kurtarma ekiplerinin gelişine teşekkür ettiğini aktaran Karamanoğlu, 'Ben buradan devletimizin, bütün kurumlarına özellikle Milli Savunma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, AFAD’a aynı şekilde Kızılaya ve diğer kurumlarımıza Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu, 'Burada hakikaten çok büyük bir ihtiyaç var ve başarılı çalışmalar yapacaklarından da eminim. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız.' dedi.