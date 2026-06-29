Venezuela'daki Çifte Deprem Felaketinde Can Kaybı Artıyor: "Her Yerden İnsan Sesleri Geliyor"
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Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremleri yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde bölgedeki son durumu anlattı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.
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Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.
Türkiye’den yola çıkan arama kurtarma ekipleri insani görevlerini yerine getirmek üzere, büyük depremlerle sarsılan Venezuela’ya geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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