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Venezuela'daki Çifte Deprem Felaketinde Can Kaybı Artıyor: "Her Yerden İnsan Sesleri Geliyor"

Venezuela'daki Çifte Deprem Felaketinde Can Kaybı Artıyor: "Her Yerden İnsan Sesleri Geliyor"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 11:37
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Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremleri yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde bölgedeki son durumu anlattı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.

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Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin ardından ülkeye ulaşan 2 bin 600’den fazla yabancı arama kurtarma personeli ile köpekli arama ekipleri, çalışmalarına destek verirken, hafta sonu itibarıyla enkazdan 33 kişi sağ olarak çıkarıldı. Depremi yerinde yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, kurtarma çalışmalarının 5. gününde bölgedeki son durumu anlattı. Eser, binanın altında yüzlerce kişinin olduğunu belirterek, 'Her taraftan insan sesi geliyor' dedi. Eser, enkazın başında ailelerin umutlu bekleyişinin sürdüğünü aktardı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 7,2 ve 7,5'lik iki depremin ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiği ülkede ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı. 

Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye ulaştığını, 3 bin 150'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Bugün itibarıyla 12 bin 721 kişinin deprem nedeniyle yerinden edildiğini kaydeden Rodriguez, 774 binanın da deprem nedeniyle çöktüğünü açıkladı. Rodriguez, ülkede 25 binden fazla görevlinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi. Venezuela'da on binlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye’den yola çıkan arama kurtarma ekipleri insani görevlerini yerine getirmek üzere, büyük depremlerle sarsılan Venezuela’ya geldi.

Türkiye’den yola çıkan arama kurtarma ekipleri insani görevlerini yerine getirmek üzere, büyük depremlerle sarsılan Venezuela’ya geldi.

İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na ulaşan ekipleri Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Büyükelçi Karamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Venezuela’nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki büyük deprem peş peşe meydana geldi, biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde oldu, çok büyük yıkım meydana geldi.' dedi.

Karamanoğlu, depremlerin başkent Caracas dahil birçok eyaleti kapsadığını belirterek, 'En büyük yıkım havalimanının da bulunduğu La Guaira eyaletinde oldu. Buradaki görüntüler maalesef 6 Şubat'taki görüntüleri andırıyor ve biz arama kurtarma ekiplerinin gelmesinden dolayı çok mutluyuz.' diye konuştu.

Venezuela makamlarının da arama kurtarma ekiplerinin gelişine teşekkür ettiğini aktaran Karamanoğlu, 'Ben buradan devletimizin, bütün kurumlarına özellikle Milli Savunma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, AFAD’a aynı şekilde Kızılaya ve diğer kurumlarımıza Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu, 'Burada hakikaten çok büyük bir ihtiyaç var ve başarılı çalışmalar yapacaklarından da eminim. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız.' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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