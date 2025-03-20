Vefatının Ardından Usta İsim Osman Sınav'ın Yapımlarındaki Unutulmaz Sahneleri Hatırlayalım!
Vefatının Ardından Usta İsim Osman Sınav'ın Yapımlarındaki Unutulmaz Sahneleri Hatırlayalım!
69 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Osman Sınav Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Pars serisi gibi kült diziler ve filmlerle Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine hitap etmişti. Vefat haberinin ardından ünlü ismin unutulmaz yapımlarından ikonikleşen sahnelerini hatırlayalım.
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1. Kurtlar Vadisi - Polat Alemdar ve Elif
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2. Ve pek tabii ki o mesajlaşma...
3. Kurtlar Vadisi - Çakır'ın ölümü
4. Kurtlar Vadisi - Polat Alemdar’ın suikasta uğradığı sahne
5. Deli Yürek - Yılmaz ve Zeynep’in ilk buluşması
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6. Deli Yürek - Yılmaz’ın intikam yeminini ettiği sahne
7. Ekmek Teknesi - Lan Jale sahnesi
8. Sen Anlat Karadeniz - İntikam sahnesi
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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