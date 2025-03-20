Vefatının Ardından Usta İsim Osman Sınav'ın Yapımlarındaki Unutulmaz Sahneleri Hatırlayalım!

Polat Alemdar, çok önemli bir suikasta kurban gitmek üzereyken, ölümle burun buruna gelir. Vücuduna isabet eden kurşunlar ve ölümle yüzleşmesi, hem izleyiciyi hem de dizinin diğer karakterlerini derinden etkiledi. Bu sahne, Polat hayranlarının simgesi haline geldi.