Ve Xiaomi Elektrikli Otomobil Piyasasına Giriş Yaptı! Araca İlişkin Detaylar da Ortaya Çıktı
Ve Xiaomi Elektrikli Otomobil Piyasasına Giriş Yaptı! Araca İlişkin Detaylar da Ortaya Çıktı
Türkiye'de fiyat/performans ürünleriyle bilinen Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni elektrikli otomobilini tanıttı.
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Xiaomi, uzun süredir beklenen elektrikli sedanı SU7'yi (Speed Ultra) görücüye çıkardı.
Xiaomi CEO'su Lei Jun tanıtımda yaptığı konuşmada 15-20 yıl içinde dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olmak istediklerini söyledi.
V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonu 2025 yılında üretime geçecek. V6 modeli 400 Nm tork ve V6S modeli 500 Nm tork üretecek.
Batarya tarafından yine Çinli CATL ile çalışan Xiaomi, 150 kWh'lık batarya paketiyle 1200 km, 132 kWh'lık pakete sahip versiyonu ile ise 1000 km menzil sunuyor.
Aracın iç mekanında teknolojik dokunuşlarda yine dikkat çekici. 16.1 inçlik multimedya ekranı 3K kalitede görüntü sunuyor. Ayrıca ön cama yansıtılan 56 inçlik büyük bir head-up display özelliği bulunuyor.
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