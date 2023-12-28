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Ve Xiaomi Elektrikli Otomobil Piyasasına Giriş Yaptı! Araca İlişkin Detaylar da Ortaya Çıktı

Ve Xiaomi Elektrikli Otomobil Piyasasına Giriş Yaptı! Araca İlişkin Detaylar da Ortaya Çıktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.12.2023 - 12:32

Türkiye'de fiyat/performans ürünleriyle bilinen Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni elektrikli otomobilini tanıttı.  

Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz ⬇️

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Xiaomi, uzun süredir beklenen elektrikli sedanı SU7'yi (Speed Ultra) görücüye çıkardı.

Xiaomi, uzun süredir beklenen elektrikli sedanı SU7'yi (Speed Ultra) görücüye çıkardı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun tanıtımda yaptığı konuşmada 15-20 yıl içinde dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olmak istediklerini söyledi.

Xiaomi CEO'su Lei Jun tanıtımda yaptığı konuşmada 15-20 yıl içinde dünyanın en büyük 5 otomobil üreticisinden biri olmak istediklerini söyledi.

Jun, yakın tarihli bir başka paylaşımında ise SU7'nin Porsche Taycan Turbo'ya benzer sürüş mekaniklerini ve Tesla Model S ile karşılaştırılabilir akıllı özellikleri hedeflediklerini söylemişti.

V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonu 2025 yılında üretime geçecek. V6 modeli 400 Nm tork ve V6S modeli 500 Nm tork üretecek.

V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonu 2025 yılında üretime geçecek. V6 modeli 400 Nm tork ve V6S modeli 500 Nm tork üretecek.

Araçlarda model ve batarya seçeneklerine göre henüz kesinleşmiş bir fiyat listesi yok. Ancak en basic modelin 20 bin dolardan başlaması bekleniyor.

Batarya tarafından yine Çinli CATL ile çalışan Xiaomi, 150 kWh'lık batarya paketiyle 1200 km, 132 kWh'lık pakete sahip versiyonu ile ise 1000 km menzil sunuyor.

Batarya tarafından yine Çinli CATL ile çalışan Xiaomi, 150 kWh'lık batarya paketiyle 1200 km, 132 kWh'lık pakete sahip versiyonu ile ise 1000 km menzil sunuyor.

Aracın iç mekanında teknolojik dokunuşlarda yine dikkat çekici. 16.1 inçlik multimedya ekranı 3K kalitede görüntü sunuyor. Ayrıca ön cama yansıtılan 56 inçlik büyük bir head-up display özelliği bulunuyor.

Aracın iç mekanında teknolojik dokunuşlarda yine dikkat çekici. 16.1 inçlik multimedya ekranı 3K kalitede görüntü sunuyor. Ayrıca ön cama yansıtılan 56 inçlik büyük bir head-up display özelliği bulunuyor.
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