Valilik Dur Dedi: Halil Konakçı’nın İmam Olduğu Camide Gösterilecekti
Valilik Dur Dedi: Halil Konakçı’nın İmam Olduğu Camide Gösterilecekti
Ankara Valiliği, son yıllarda provakatif açıklamalarıyla dikkat çeken Halil Konakçı’nın imam olduğu Melike Hatun Camisi’nde gösterilecek “Kayıp Asırdan Müjdelenen İstikbale” adlı belgesele izin vermedi.
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Hizb-ut Tahrir grubuna yakın Köklü Değişim Medya tarafından hazırlanan ve Atatürk devrimlerinin eleştirildiği “Kayıp Asırdan Müjdelenen İstikbale” isimli belgeselin ilk gösterimi, Ankara’daki Melike Hatun Camisi’nin konferans salonunda yapılacaktı.
Sözcü’den Tarık Işık’ın haberine göre; Ankara Valiliği şeriat propagandasına izin vermedi ve belgeselinin gösterimini iptal etti.
Bunun üzerine Hilafet Belgeseli’nin ilk gösterimi Köklü Değişim Medya Merkez Konferans Salonu’nda yapıldı. Duruma tepki gösteren Köklü Değişim Medya, Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Camii Konferans Salonu’nda da benzer bir etkinlik düzenledi. Yapılan konuşmalarda Şeyh Said İsyanı savunuldu ve hilafet de övüldü.
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