Vahşi Atlar Çölde Kuyu Kazmaya Başladı: Hiç Beklenmeyeni Başardılar
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Sonora Çölü'nde yaşayan vahşi atlar ve eşeklerin, toprağı kazarak açtığı kuyularla çöldeki pek çok canlıya su sağladığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, kuraklık dönemlerinde bu kuyulardan onlarca türün yararlandığını kaydetti.
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Kaynak: Smithsonian Magazine, National Geographic
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Ekolog Erick Lundgren ve ekibi, çölde yaşayan atların su bulmak için toprağı kazdığını fark etti.
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Kamera kayıtları, kazılan kuyulardan 57 omurgalı türün su içtiğini ortaya koydu.
Kuyuların çevresinde filizlenen genç kavaklar iki metreye kadar uzadı, ancak tartışmalar sürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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