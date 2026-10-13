Vahşi Atlar Çölde Kuyu Kazmaya Başladı: Hiç Beklenmeyeni Başardılar

Görüntülere göre ötücü kuşlar, geyikler, dağ aslanları ve kara ayılar da aralarında olmak üzere toplam 57 tür bu kuyulara su içmek için geldi. Bazı bölgelerde kuyuların, mevcut yüzey suyunun yüzde 74'üne kadarını sağladığı belirtildi.

Bir bölgede dere tamamen kuruduktan sonra kuyuların canlılar için tek su kaynağı haline geldiği kaydedildi. Araştırmacılar, atların kuraklık döneminde çöl ekosistemi için kritik bir rol üstlendiğini ifade ediyor.