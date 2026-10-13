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Vahşi Atlar Çölde Kuyu Kazmaya Başladı: Hiç Beklenmeyeni Başardılar

Vahşi Atlar Çölde Kuyu Kazmaya Başladı: Hiç Beklenmeyeni Başardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 11:02
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Sonora Çölü'nde yaşayan vahşi atlar ve eşeklerin, toprağı kazarak açtığı kuyularla çöldeki pek çok canlıya su sağladığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, kuraklık dönemlerinde bu kuyulardan onlarca türün yararlandığını kaydetti.

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Kaynak: Smithsonian Magazine, National Geographic

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Ekolog Erick Lundgren ve ekibi, çölde yaşayan atların su bulmak için toprağı kazdığını fark etti.

Ekolog Erick Lundgren ve ekibi, çölde yaşayan atların su bulmak için toprağı kazdığını fark etti.

Arizona'daki Sonora Çölü'nde yürütülen araştırma, ekolog Erick Lundgren ve ekibi tarafından başlatıldı. Araştırmacılar, kurumuş dere yataklarında vahşi at ve eşeklerin ön ayaklarıyla toprağı kazarak yer altı suyuna ulaştığını gözlemledi.

Ekip, bu kuyuların çevresine kamera tuzakları yerleştirerek hangi canlıların bölgeye geldiğini uzun süre takip etti. Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.

Kamera kayıtları, kazılan kuyulardan 57 omurgalı türün su içtiğini ortaya koydu.

Kamera kayıtları, kazılan kuyulardan 57 omurgalı türün su içtiğini ortaya koydu.

Görüntülere göre ötücü kuşlar, geyikler, dağ aslanları ve kara ayılar da aralarında olmak üzere toplam 57 tür bu kuyulara su içmek için geldi. Bazı bölgelerde kuyuların, mevcut yüzey suyunun yüzde 74'üne kadarını sağladığı belirtildi.

Bir bölgede dere tamamen kuruduktan sonra kuyuların canlılar için tek su kaynağı haline geldiği kaydedildi. Araştırmacılar, atların kuraklık döneminde çöl ekosistemi için kritik bir rol üstlendiğini ifade ediyor.

Kuyuların çevresinde filizlenen genç kavaklar iki metreye kadar uzadı, ancak tartışmalar sürüyor.

Kuyuların çevresinde filizlenen genç kavaklar iki metreye kadar uzadı, ancak tartışmalar sürüyor.

Kuyuların çevresindeki nemli toprakta genç kavak fidanlarının filizlendiği, bazılarının iki metreye kadar boylandığı görüldü. Bu durum, atların yalnızca hayvanlara değil bitki örtüsüne de katkı sağlayabildiğini gösteriyor.

Öte yandan vahşi at ve eşeklerin yerli bitki örtüsüne zarar verebildiği, erozyonu artırabildiği ve yerli hayvanlarla rekabet edebildiği de belirtiliyor. Uzmanlar, bu etkilerin bölgeye göre değiştiğini ve konunun daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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