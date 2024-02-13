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Uzun Yolculuklarda Kafanı Otobüs Camına Yaslayıp Kafanda Klip Çekmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Uzun Yolculuklarda Kafanı Otobüs Camına Yaslayıp Kafanda Klip Çekmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:22

Uzun yolculuğa çıktığımızda hepimizi bir depresiflik kaplar, aniden triplere gireriz. Bu gibi anlarda kafamızda aşırı duygusal klipler çekeriz. Bu anı yaşamak için birkaç şarkı önerimiz var...

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1. Wye Oak - Civilian

2. Coldplay - Violet Hill (Official Video)

3. Sara Bareilles - She Used To Be Mine

4. Sasha Alex Sloan - Dancing With Your Ghost

5. Ryan Gosling, Emma Stone - City of Stars

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6. Michael Kiwanuka - Cold Little Heart

7. Chris Isaak - Wicked Game

8. Joji - Glimpse of Us

9. Adele - Make You Feel My Love

10. James Arthur - Car's Outside

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11. Beach House - Space Song

12. Coldplay - The Scientist

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