Uzun Yolculuklarda Kafanı Otobüs Camına Yaslayıp Kafanda Klip Çekmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Uzun Yolculuklarda Kafanı Otobüs Camına Yaslayıp Kafanda Klip Çekmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Uzun yolculuğa çıktığımızda hepimizi bir depresiflik kaplar, aniden triplere gireriz. Bu gibi anlarda kafamızda aşırı duygusal klipler çekeriz. Bu anı yaşamak için birkaç şarkı önerimiz var...
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1. Wye Oak - Civilian
2. Coldplay - Violet Hill (Official Video)
3. Sara Bareilles - She Used To Be Mine
4. Sasha Alex Sloan - Dancing With Your Ghost
5. Ryan Gosling, Emma Stone - City of Stars
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6. Michael Kiwanuka - Cold Little Heart
7. Chris Isaak - Wicked Game
8. Joji - Glimpse of Us
9. Adele - Make You Feel My Love
10. James Arthur - Car's Outside
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11. Beach House - Space Song
12. Coldplay - The Scientist
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