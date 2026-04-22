Uzun Yaşam (Longevity) Beklentisi: 90 Yaşına Kadar Yaşama İhtimali Finansal Planları Nasıl Değiştirir?

İnsanlar daha uzun yaşadıkça hem bireysel hem de toplumsal ekonomik dengeler değişiyor. Emeklilik sistemleri, sağlık harcamaları ve bireysel birikim alışkanlıkları bu değişime uyum sağlamak zorunda. Daha uzun süre aktif kalmak, yeni iş modelleri ya da esnek çalışma biçimleri de bu yüzden gündemde. Yani longevity sadece bireysel bir konu değil ekonominin genelini etkileyen bir dönüşüm aslında.