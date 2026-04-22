Uzun Yaşam (Longevity) Beklentisi: 90 Yaşına Kadar Yaşama İhtimali Finansal Planları Nasıl Değiştirir?

Nida Ataman
22.04.2026 - 12:01

Eskiden emekli olunca biraz dinlenirim diye düşünürdük, şimdi ise bu senaryo biraz uzaklaştı gibi... 80-90 yaşlarını görmek artık daha olası ve bu yaşlar için de artık plan yapma zamanı. Ama gözünü korkutmasın doğru hamlelerle bu uzun yolculuk gayet keyifli olabilir. Biraz farkındalık, biraz planlama… Gerisi zaten akıyor!

Longevity sadece uzun yaşamak değil, sağlıklı ve kaliteli bir ömür sürmek demek.

Longevity, yalnızca yaşam süresinin uzaması değil bu sürenin sağlıklı ve aktif geçirilmesini ifade eder. Yani amaç 90 yaşına ulaşmak değil o yaşa kadar mümkün olduğunca iyi hissetmek ve bağımsız kalabilmek. Bu yüzden longevity, yaşam kalitesiyle doğrudan bağlantılı bir durumdur. Artık insanlar sadece kaç yıl yaşarım değil nasıl yaşarım sorusuna odaklanıyor. Bu da hayat planlarının merkezine sağlığı yerleştiriyor.

Sağlık, uzun yaşamın temel taşı ve artık planın vazgeçilmez parçası.

Uzun ve sağlıklı bir ömür için düzenli yaşam alışkanlıkları büyük rol oynar. Beslenme, hareket, stres yönetimi gibi faktörler doğrudan yaşam kalitesini etkiler. Ama iş sadece günlük alışkanlıklarla bitmiyor sağlık hizmetlerine erişim de önemli bir konu. Bu yüzden sağlık artık sadece bir yaşam tercihi değil aynı zamanda planlanması gereken bir ihtiyaç haline geliyor. Kısacası longevity, sağlığı merkeze almadan düşünülemiyor.

80-90’ı görüyoruz gerçeği sağlık harcamalarını da uzun vadeli bir kalem yapıyor.

Yaşam süresi uzadıkça sağlıkla ilgili ihtiyaçlar da daha uzun bir döneme yayılıyor. Bu da sağlık harcamalarının tek seferlik değil, yıllara yayılan bir bütçe kalemi olması gerektiğini gösteriyor. İlerleyen yaşlarda artabilecek kontroller, tedaviler ya da bakım ihtiyaçları finansal planın bir parçası haline geliyor. Bu yüzden ileride bakarız demek yerine bugünden küçük hazırlıklar yapmak büyük fark yaratıyor.

Longevity, ekonomik planları da kökten değiştiren bir gerçek.

İnsanlar daha uzun yaşadıkça hem bireysel hem de toplumsal ekonomik dengeler değişiyor. Emeklilik sistemleri, sağlık harcamaları ve bireysel birikim alışkanlıkları bu değişime uyum sağlamak zorunda. Daha uzun süre aktif kalmak, yeni iş modelleri ya da esnek çalışma biçimleri de bu yüzden gündemde. Yani longevity sadece bireysel bir konu değil ekonominin genelini etkileyen bir dönüşüm aslında.

Tek gelir yetmeyebilir diyerek finansal esnekliği artırmak önemli.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için finansal dayanıklılık da şart. Bu yüzden gelir kaynaklarını çeşitlendirmek önemli hale geliyor. Yatırımlar, pasif gelirler ya da küçük ek kazançlar bu noktada devreye giriyor. Amaç, ilerleyen yaşlarda da maddi olarak bağımsız kalabilmek. Bu da hem yaşam kalitesini artırır hem de stresi azaltır.

Enflasyon da bizimle birlikte yaşlanıyor gerçeğini unutma.

Uzun bir yaşam planlıyorsan paranın değerinin de zamanla değişeceğini hesaba katmak şart. Bugün yeterli görünen bir bütçe yıllar sonra aynı rahatlığı sağlamayabilir. Çünkü enflasyon, alım gücünü yavaş yavaş eritiyor. Bu yüzden sadece para biriktirmek değil o parayı doğru şekilde değerlendirmek de önemli. Enflasyona karşı kendini koruyan yatırım araçları uzun vadede ciddi fark yaratır. Kısacası paran da seninle birlikte yaşlanıyor ona iyi bakmak gerekiyor.

Biraz bugün, biraz yarın dengesini kurabilen kazanıyor.

Sürekli geleceği düşünerek bugünü kısmak da tüm parayı şimdi harcayıp yarını unutmak da sürdürülebilir değil. En sağlıklı yaklaşım ikisinin ortasını bulmak. Bugünün keyfini çıkarırken geleceği de güvence altına almak mümkün. Küçük ama düzenli birikimler bu noktada büyük fark yaratır. Kendine hem bugün hem yarın için alan açmak uzun yaşamı gerçekten keyifli hale getirir. Dengeyi kuran uzun oyunda hep bir adım önde olur.

Plan yaptım tamamdır demek yok güncelleme şart!

Hayat değişiyor, ekonomi değişiyor, sen değişiyorsun… Bu yüzden finansal planların da sabit kalmaması gerekiyor. 5-10 yıl önce yaptığın bir plan bugün aynı şekilde çalışmayabilir. Bu çok normal. Önemli olan planı tamamen bırakmak değil düzenli olarak güncellemek. Yılda bir kez bile gözden geçirmek uzun vadede büyük fark yaratır. Esnek olan planlar uzun yaşam yolculuğunda en sağlam yol arkadaşın olur.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
