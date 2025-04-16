Uzun Süredir Aşk Defteri Kapalı Olan Melis Sezen'den "Hayatınızda Biri Var mı?" Sorularına Kaçamak Cevap!
Kaynak: https://www.haberturk.com/melis-sezen...
Show TV'nin sevilen dizisi Deha'da 'İmre' karakterini canlandıran oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gece objektiflere yansıdı. Makyajsız haliyle dikkat çeken 27 yaşındaki Sezen, setin yoğun temposuna rağmen keyifli bir dönem geçirdiğini belirtti. Özel hayatıyla ilgili sorulara ise esprili bir yanıt veren oyuncunun açıklamalarına gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklamaları, oyunculuğu, paylaşımları ve danslarıyla adından bahsettiren Melis Sezen son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez'in kadrosunda yer aldığı "Deha" dizisinde İmre karakterini canlandıran Melis Sezen ekran başındaki izleyiciyi büyülemeye de devam ediyor.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melis Sezen aşk hayatına dair soruları yanıtladı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın