Uzun Süredir Aşk Defteri Kapalı Olan Melis Sezen'den "Hayatınızda Biri Var mı?" Sorularına Kaçamak Cevap!

Şimdilerde Deha dizisinin İmre'si olarak izlediğimiz, yıllardır da hem güzelliği hem de içten ve zaman zaman garipsenen hareketleriyle konuştuğumuz Melis Sezen son zamanların en gözde oyuncularından biri.

2021 senesinde Altın Kelebek ödülü kazanmasıyla Türk magazin tarihine 'Tutuyorum çünkü elimde şu an' ifadeleriyle geçen Melis Sezen adım atsa olay oluyor desek yeridir.