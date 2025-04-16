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Uzun Süredir Aşk Defteri Kapalı Olan Melis Sezen'den "Hayatınızda Biri Var mı?" Sorularına Kaçamak Cevap!

Uzun Süredir Aşk Defteri Kapalı Olan Melis Sezen'den "Hayatınızda Biri Var mı?" Sorularına Kaçamak Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 11:36

Show TV'nin sevilen dizisi Deha'da 'İmre' karakterini canlandıran oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gece objektiflere yansıdı. Makyajsız haliyle dikkat çeken 27 yaşındaki Sezen, setin yoğun temposuna rağmen keyifli bir dönem geçirdiğini belirtti. Özel hayatıyla ilgili sorulara ise esprili bir yanıt veren oyuncunun açıklamalarına gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.haberturk.com/melis-sezen...
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Açıklamaları, oyunculuğu, paylaşımları ve danslarıyla adından bahsettiren Melis Sezen son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri.

Açıklamaları, oyunculuğu, paylaşımları ve danslarıyla adından bahsettiren Melis Sezen son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri.

Şimdilerde Deha dizisinin İmre'si olarak izlediğimiz, yıllardır da hem güzelliği hem de içten ve zaman zaman garipsenen hareketleriyle konuştuğumuz Melis Sezen son zamanların en gözde oyuncularından biri.

2021 senesinde Altın Kelebek ödülü kazanmasıyla Türk magazin tarihine 'Tutuyorum çünkü elimde şu an' ifadeleriyle geçen Melis Sezen adım atsa olay oluyor desek yeridir.

Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez'in kadrosunda yer aldığı "Deha" dizisinde İmre karakterini canlandıran Melis Sezen ekran başındaki izleyiciyi büyülemeye de devam ediyor.

Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez'in kadrosunda yer aldığı "Deha" dizisinde İmre karakterini canlandıran Melis Sezen ekran başındaki izleyiciyi büyülemeye de devam ediyor.

Sosyal medyanın da sevilen isimlerinden biri olan Melis Sezen'in dans tutkusu ayrı, zaman zaman dillere düşen tarzı ayrı, açıklamaları ise ayrı konuşuluyor. Hal böyle olunca ünlü ismin aşk hayatı da büyük merak konusu oluyor. 

2023 senesinde iş insanı Atilla Bingöl'le deli dolu bir aşk yaşamaya başlayan Melis Sezen'in 2024 senesinin şubat ayında ilişkisinin bittiği öğrenilmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melis Sezen aşk hayatına dair soruları yanıtladı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melis Sezen aşk hayatına dair soruları yanıtladı.

Uzun süredir magazin manşetlerine aşk hayatıyla yerleşmeyen Melis Sezen,  'Hayatınızda biri var mı?' şeklindeki soruya, 'Aşk hakkında konuşmayalım, olsun sadece. Aşk olsun.' diyerek yanıt verdi.

Dans videolarıyla her seferinde sosyal medyaya damga vuran Melis Sezen 'Dans her şeyim...' dedi. Oyuncu, Cannes Film Festivali'nde giydiği elbiseyle ilgili 'Leopar eşittir Melis Sezen diyebilir miyiz?' sorusunu soran muhabirlere 'Evet deriz, çok seviyorum leoparı' şeklinde cevap verdi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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